Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Pfullendorf

Pedelec-Fahrer kollidiert mit Pkw

Schwere Verletzungen erlitt am Freitagmittag ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer, als er gegen 12:15 Uhr auf der L268 mit einem Pkw kollidierte. Bisherigen Erkenntnissen nach befuhr der Radfahrer die Landesstraße von Mottschieß in Richtung Pfullendorf. Auf Höhe der Laubsmühle wollte er offenbar von der Landesstraße runter, auf einen, links der Straße gelegenen Beiweg wechseln. In diesem Moment überholte ihn ein 67-jähriger Autofahrer, wobei der Radler auf die Motorhaube aufgeladen und mit dem behelmten Kopf auf die Windschutzscheibe der Mercedes C-Klasse aufschlug. Hierbei zog sich der Fahrradfahrer schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Auch ein Rettungshubschrauber landete zur Versorgung des Mannes an der Unfallstelle. Mittels Rettungswagen transportierten ihn die Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Pedelec entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 Euro, am Mercedes ca. 3 500 Euro. Zur Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten musste die L268 für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Die Unfallermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552/2016-0 in Verbindung zu setzen.

Mengen

E-Scooter prallt mit Fahrrad zusammen

Am Freitagmittag, gegen 14:15 Uhr fuhr ein 16-jähriger mit seinem E-Scooter auf dem Radweg entlang der B311 in Mengen Richtung Blochingen. Kurz vor der Bahnunterführung kam ihm in der aus seiner Sicht abschüssigen Linkskurve eine Fahrradfahrerin entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Fahrradfahrerin dem Jugendlichen zu weit auf dessen Fahrspur entgegen, wodurch beide Fahrzeuge zusammenstießen und sich sowohl der Jugendliche, als auch die 37-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzten. Keiner der beiden trug zur Unfallzeit einen Helm oder sonstige Schutzkleidung. Zur Unfallaufnahme und medizinischen Versorgung der Verletzten musste die B311 halbseitig gesperrt werden. Die Folge war ein zeitweise erheblicher Rückstau in beiden Richtungen. Rettungswägen brachten die beiden Beteiligten zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

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