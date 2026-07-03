Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.07.26

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Nach Angriff auf Polizeibeamte - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nach dem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte am Donnerstagabend in Friedrichshafen (wir berichteten heute unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6307826) wurde der Tatverdächtige am frühen Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit tätlichem Angriff auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 46-jährigen Deutschen und setzte diesen in Vollzug. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen in der Sache sind noch nicht abgeschlossen.

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