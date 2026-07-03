PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.07.26

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Nach Angriff auf Polizeibeamte - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nach dem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte am Donnerstagabend in Friedrichshafen (wir berichteten heute unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6307826) wurde der Tatverdächtige am frühen Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit tätlichem Angriff auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 46-jährigen Deutschen und setzte diesen in Vollzug. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen in der Sache sind noch nicht abgeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Ravensburg
Oberstaatsanwältin Christine Weiss
Telefon: 0751 806-1337

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 14:25

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Familienstreit eskaliert Völlig eskaliert ist ein Familienstreit am späten Donnerstagabend in der Paulinenstraße. Gegen 22.30 Uhr war die Polizei verständigt worden, nachdem ein 46-Jähriger zuvor Familienangehörige verbal bedroht und einen von ihnen auch geschlagen haben soll. Auch den eintreffenden Beamten gegenüber zeigte sich der Mann hochaggressiv und leistete, als ihm ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Körperverletzung - Beteiligten in Gewahrsam genommen Nach einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen am Donnerstagnachmittag am Bahnhofsvorplatz haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg einen 37-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der mit über zwei Promille Alkoholisierte war mit seinen Begleitern zunächst in verbalen Streit geraten und schlug dann zu. Ein 42-Jähiger wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren