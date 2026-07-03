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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zweite gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.07.2026

Wolfegg (Landkreis Ravensburg) (ots)

Tatverdächtiger nach richterlicher Vorführung in Haft

Der 52-jährige Tatverdächtige, der sich am Montag an einem Kind vergangen haben soll (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6307402), befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der dringend tatverdächtige 52-Jährige am Freitagvormittag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes sowie Freiheitsberaubung erließ und diesen in Vollzug setzte. Im Rahmen der Haftvorführung räumte der 52-Jährige die Tat ein. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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