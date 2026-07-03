Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Familienstreit eskaliert

Völlig eskaliert ist ein Familienstreit am späten Donnerstagabend in der Paulinenstraße. Gegen 22.30 Uhr war die Polizei verständigt worden, nachdem ein 46-Jähriger zuvor Familienangehörige verbal bedroht und einen von ihnen auch geschlagen haben soll. Auch den eintreffenden Beamten gegenüber zeigte sich der Mann hochaggressiv und leistete, als ihm Handschließen angelegt werden sollten, massiv Gegenwehr. Im Gerangel trat er dabei einer Beamtin so stark ins Gesicht, dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden und ihren Dienst abbrechen musste. Zwei weitere Beamten wurden ebenfalls leicht verletzt. Eine 75-jährige Beteiligte versuchte im Tumult, an die im Holster steckende Dienstwaffe eines Beamten zu gelangen, dies konnte durch die Anwendung unmittelbaren Zwangs verhindert werden. Insgesamt waren mit Unterstützung durch die Bundespolizei rund ein Dutzend Polizeibeamte eingesetzt, um die Auseinandersetzung zu beenden. Der 46-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen, bei ihm wird im Laufe des Tages eine Haftrichtervorführung geprüft. Auch gegen die 75-Jährige und weitere Beteiligte wird nun strafrechtlich ermittelt.

Friedrichshafen

Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr bereits mit über 2,6 Promille auf dem Fahrrad unterwegs war ein 48-Jähriger, der einer Streifenwagenbesatzung aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Ein daraufhin bei ihm durchgeführter Vortest ergab den genannten Wert, weswegen der Mann sich im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen musste. Nachdem bei ihm zudem Betäubungsmittel aufgefunden wurden, gelangt er neben der Trunkenheitsfahrt auch noch wegen deren Besitz zur Anzeige.

Friedrichshafen

Schwelbrand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Mittwochnachmittag in der Allmansweilerstraße zu einem Schwelbrand gekommen. Kurz nach 15 Uhr hatte der Hausmeister einer Schule eine Rauchentwicklung im Dachstuhl bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Außerdem veranlasste er vorsorglich die Räumung des Gebäudess, in dem sich zu dem Zeitpunkt vier Schulklassen befanden. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde ein Schmorbrand im Bereich einer Leitung zwischen Decke und Dämmung festgestellt, der offenbar zu der Rauchentwicklung, aber zu keinem offenen Feuer führte. Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Eriskirch

Hoher finanzieller Schaden durch falsche Bankmitarbeiter

Durch den Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters ist am Mittwoch ein 32-Jähriger um einen hohen Geldbetrag betrogen worden. Ein Unbekannter rief den Mann mutmaßlich mittels einer vorgetäuschten Telefonnummer eines regionalen Geldinstituts an und teilte mit, dass auf seinem Konto verdächtige Aktivitäten festgestellt worden seien. Um diese zu unterbinden, wurde der 32-Jährige aufgefordert, diverse Vorgänge in seiner Online-TAN-App auszuführen. Später stellte der Geschädigte fest, dass ihm in zwei Überweisungen ein niedriger fünfstelliger Euro-Betrag abgebucht wurde. Nun ermittelt die Polizei wegen des Betrugs und appelliert abermals, beim Onlinebanking stets größte Vorsicht walten zu lassen. Bankinstitute fordern Sie niemals telefonisch dazu auf, Transaktionen oder TAN-Erstellungen durchzuführen. Seien Sie misstrauisch und legen Sie im Zweifelsfall bei derartigen Anrufen unmittelbar auf. Weitere Informationen zu dieser oder anderen Betrugsmaschen unter www.polizei-beratung.de.

Uhldingen-Mühlhofen

Unbekannter fordert Geld und schlägt zu

Von einem Unbekannten ist am späten Donnerstagabend ein 61-Jähriger in der Linzgaustraße erst nach Geld angesprochen und dann geschlagen worden. Der Mann war gerade auf dem Heimweg, als er eigenen Angaben zufolge von dem aus Richtung Mainauer Straße kommenden Täter aufgefordert wurde, ihm Bargeld zu geben. Nachdem er darauf nicht reagierte, habe der Unbekannte ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nachdem er einem zweiten Schlag ausweichen konnte und um Hilfe rief, sei der Täter ohne Beute in Richtung Mainauer Straße geflüchtet. Der 61-Jährige wurde im Gesicht leicht verletzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung und bittet etwaige Zeugen der Tat, die der Polizei noch nicht bekannt sind, oder Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Der Unbekannte wird als etwa 23 bis 25 Jahre alt, mit schwarzen kurzen Haaren und Deutsch mit Akzent sprechend beschrieben. Zur Tatzeit habe er dunkle Kleidung getragen.

Überlingen

Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin um Schmuck

Eine 83-jährige Seniorin ist am Donnerstagvormittag um Schmuck im Wert mehrerer tausend Euro betrogen worden. Unbekannte riefen die Frau zweimal an und gaben sich im ersten Telefonat als Bankmitarbeiter aus, die darum baten, den besessenen Schmuck demnächst zur Wertermittlung vorzulegen. In einem zweiten Telefonat kurz danach meldete sich eine angebliche Polizeibeamtin, die vorgab, dass das vorige Gespräch ein Betrugsversuch gewesen sei und man nun versuchen wolle, den Täter festzunehmen. Hierzu seien bereits Einsatzkräfte rund um das Haus in Stellung, als Köder möge die 83-Jährige aber ihren Schmuck vor die Türe legen. Diese tat wie ihr geheißen, wobei der Goldschmuck von einem Unbekannten kurze Zeit später abgeholt und gestohlen wurde. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Betrugs und geht ersten Zeugenhinweisen zu einem möglichen Tatverdächtigen nach.

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