Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Körperverletzung - Beteiligten in Gewahrsam genommen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen am Donnerstagnachmittag am Bahnhofsvorplatz haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg einen 37-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der mit über zwei Promille Alkoholisierte war mit seinen Begleitern zunächst in verbalen Streit geraten und schlug dann zu. Ein 42-Jähiger wurde leicht im Gesicht verletzt. Der 37-Jährige konnte sich auch gegenüber den Einsatzkräften der Polizei nicht beruhigen und weigerte sich mehrmals, einem Platzverweis nachzukommen. Der Mann musste die Beamten schließlich aufgrund seiner Alkoholisierung und seines Gemütszustandes auf das Polizeirevier begleiten und die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Auf ihn kommen eine Anzeige wegen Körperverletzung und eine Gebührenrechnung zu.

Ravensburg

Verkehrskontrollen

Bei Verkehrskontrollen haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Donnerstag zwei Autofahrer wegen des Verdachts der Drogenbeeinflussung gestoppt. Ein weiterer Fahrer hat sich hinters Steuer gesetzt, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. Drogenvortests schlugen bei den beiden 20 und 54 Jahre alten Betroffenen positiv auf Cannabis an. Es folgte für beide die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, erwartet sie ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein Fahrverbot. Auf den dritten Autofahrer, einen 26-Jährigen, kommt nach der Verkehrskontrolle eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Weingarten

Mountainbike-Fahrer auf Trail schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Jugendlicher am Donnerstagnachmittag auf einem Fahrrad-Trail bei Nessenreben zugezogen. Der Teenager verlor auf einem abschüssigen Teilbereich die Kontrolle über sein Mountainbike und prallte gegen einen Baum. Trotz Helm und weiterer Schutzausstattung zog sich der Mountain-Biker schwere Kopfverletzungen zu. Zur Rettung des Verletzten von der unwegsamen Unfallörtlichkeit befand die örtliche Feuerwehr im Einsatz, ein Rettungsdienst brachte den Jungen anschließend in eine Klinik. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Aulendorf

Unerlaubt mit Motocross auf Waldweg unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Hinweise zu einem bislang unbekannten Motocross-Fahrer erbittet der Polizeiposten Altshausen, nachdem der Zweiradfahrer unerlaubt auf einem Waldweg im Bereich Tannwald zwischen Tannhausen und Tannweiler unterwegs war. Ein Jäger wollte den augenscheinlich jugendlichen Fahrer am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr zum Anhalten bewegen. Der Motocross-Lenker fuhr jedoch unbeirrt weiter und soll dabei den auf dem Waldweg stehenden Mann touchiert haben. Hinweise zu dem Unbekannten mit schwarz-blauer Motorradkleidung und schmaler Statur werden unter Tel. 07584/9217-0 entgegengenommen.

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