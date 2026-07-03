Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 32 hat am frühen Freitagmorgen bei Mengen zwei Schwerverletzte gefordert. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr gegen 6.45 Uhr der 19-jährige Fahrer eines VW die Strecke in Richtung Scheer, als er auf Höhe der Auffahrt der B 311 aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrspur kam. Hier kollidierte er mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Citroen eines 77-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrer in ihren Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Zur Versorgung und zum Transport der beiden Schwerverletzten waren neben dem bodengebundenen Rettungsdienst auch zwei Rettungshubschrauber am Einsatzort. Die B 32 musste bis etwa 10.45 Uhr voll gesperrt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 22.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Sigmaringen ermittelt zum genauen Unfallhergang. Um diesen klären zu können, bitten die Beamten weitere Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Unfallflucht - Kind auf Schoß befördert

Nach einem Auffahrunfall am Donnerstag kurz vor 13.30 Uhr auf der B 463 zwischen Straßberg und Nollhof ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Eine bislang unbekannte Transporter-Fahrerin fiel auf der Strecke in Fahrtrichtung Nollhof einem Vorausfahrenden zunächst durch ihre Fahrweise und mehrfaches dichtes Auffahren auf. Dabei soll ein Kind unbekannten Alters auf dem Schoß der Fahrerin gesessen haben. Rund einen Kilometer vor dem Kreisverkehr Nollhof prallte die Fahrerin schließlich in den Mini Cooper des 60-Jährigen, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Als der 60-Jährige die Polizei zur Unfallaufnahme verständigte, fuhr die Unfallbeteiligte mit ihrem Transporter davon. Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Frau und ihrem Kind sowie dem weißen Transporter mit Tübinger Zulassung (TÜ) geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Die Frau wird mit osteuropäischem Erscheinungsbild und korpulenterer Statur beschrieben und dürfte etwa 30 Jahre alt sowie 180cm groß sein. Sie trug zur Unfallzeit glatte, lange schwarze Haare, ein weißes Kleid mit blauen Streifen und eine Sonnenbrille. Am Mini Cooper entstand durch den Unfall Sachschaden von über 1.500 Euro.

Herbertingen

Radfahrer verletzt - Polizei ermittelt

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr hat das Polizeirevier Bad Saulgau in der Nacht auf Freitag wegen eines verletzten Radfahrers eingeleitet. Der 55-Jährige gab gegenüber den Beamten an, gegen zwei Uhr von zwei unbekannten Maskierten im Bereich eines Getränkemarkts in der Bahnhofstraße gestoppt und geschlagen worden zu sein. Personen, die Angaben zu der möglichen Tat machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden. Auf den Radfahrer selbst kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu, da ein Alkoholvortest bei ihm knapp zwei Promille ergab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell