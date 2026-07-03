Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.07.2026

Wolfegg (Landkreis Ravensburg) (ots)

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach dem Vorfall am Montag, bei dem ein 9-jähriges Mädchen von einem Mann in ein Fahrzeug gezerrt worden sein soll (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6305189, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6306314), hat die Kriminalpolizei am Donnerstagnachmittag einen 52 Jahre alten Mann unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen. Nach der Sicherung diverser Spuren unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat durch die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen wurden diese in den letzten Tagen unter anderem vom Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamts Baden-Württemberg untersucht und ausgewertet. Hierbei erhärtete sich am Mittwochabend der zunächst vage Verdacht, dass das Kind nicht nur im Fahrzeug mitgenommen, sondern mutmaßlich auch sexuell missbraucht wurde. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten die Beamten schließlich auf die Spur des 52-Jährigen. Der aus dem östlichen Landkreis Ravensburg stammende deutsche Staatsbürger wurde am Donnerstagnachmittag widerstandslos festgenommen. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg im Laufe des Freitags wegen des dringenden Tatverdachts des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der zwanzigköpfigen Ermittlungsgruppe "Stein" der Kriminalpolizei Friedrichshafen zum genauen Tatablauf dauern an.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

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