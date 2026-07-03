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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nach Kollision mit Baum tödlich verletzt

Mengen/Landkreis Sigmaringen (ots)

Tödliche Verletzungen hat eine 57-jährige Autofahrerin am frühen Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der L 268 zwischen Blochingen und Mengen erlitten. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr die Frau die Strecke gegen 5.30 Uhr in Richtung Mengen und kam kurz nach der Donaubrücke aus bislang nicht vollständig geklärter Ursache und ohne Fremdbeteiligung nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie einen Abhang hinab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein alarmierter Notarzt konnte der 57-Jährigen nicht mehr helfen und nur noch den Tod feststellen. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die Strecke zeitweilig voll gesperrt werden, später wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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