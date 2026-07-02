Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Betrunken auf Baukran geklettert

Offenbar in betrunkenem und mental angeschlagenem Zustand ist am späten Mittwochabend ein 52-Jähriger auf einen Baukran am Leopoldplatz geklettert. Zeugen hatten den Mann gegen 21.30 Uhr auf dem Ausleger des rund 25 Meter hohen Krans gesehen und die Polizei alarmiert. Auf die Ansprache der Beamten reagierte der Mann zunächst unkooperativ, konnte aber im weiteren Gesprächsverlauf schließlich dazu bewegt werden, selbständig wieder nach unten zu klettern. Hier wurde er in Gewahrsam genommen und aufgrund seiner psychischen Verfassung in eine Fachklinik gebracht. Ebenfalls alarmiert worden war die Feuerwehr, um ein mögliches Abstürzen des Mannes aufgrund seiner unsicheren Fortbewegung auf dem hohen Arbeitsgerät abzusichern.

Sigmaringen-Laiz

Zeugen nach Unfall mit Bus gesucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein beteiligter E-Scooter-Fahrer gesucht wird, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen und bittet um Zeugenhinweise. Der bislang unbekannte E-Roller-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr die Meßkircher Straße in Laiz in Richtung Ortsmitte und bog dann unvermittelt und ohne dies anzukündigen nach links in die Schulstraße ab. Daraufhin musste der nachfolgende 48-jährige Lenker eines Omnibusses so stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, dass ein Fahrgast stürzte und sich dabei leicht verletzte. Die weiteren 16 Fahrgäste blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Der E-Scooter-Fahrer blickte sich nur kurz um und setzte dann seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Er wird als etwa 14 bis 16 Jahre alt beschrieben. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Jugendlichen geben können, werden daher gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Pfullendorf

Pfeiler im Parkhaus beschädigt - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagmorgen hat ein unbekannter Fahrzeuglenker im Untergeschoss des Parkhauses in der Schulstraße offenbar einen Pfeiler gerammt und danach Unfallflucht begangen. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

Herbertingen

Kupferkabel gestohlen

Mehrere hundert Kilo Kupferkabel haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag vergangener Woche (23.06.26) und dem gestrigen Mittwoch vom Gelände des Umspannwerks in der Bahnhofstraße gestohlen. Die Täter schnitten im rückwärtigen Bereich des Geländes einen Zaun auf und verschafften sich so Zutritt. Danach transportierten sie die gelagerten Kabel auf bislang nicht bekannte Weise ab. Aufgrund des Gewichts dürfte aber ein Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Einbruchdiebstahls und bittet Personen, denen im Umfeld des Umspannwerks in zurückliegender Zeit Verdächtiges aufgefallen ist oder die sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Hohentengen

Nach Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 68-jähriger Pedelec-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Beizkofer Straße. Gegen 6.15 Uhr wollte der 65-jährige Fahrer eines VW von der Gräfin-Monika-Straße in die Beizkofer Straße einbiegen und nahm dabei dem Zweiradlenker die Vorfahrt. Durch die folgende Kollision im Einmündungsbereich stürzte der 68-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Abklärung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro. Gegen den 65-jährigen Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Ostrach

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Drei Schwerverletzte sowie einen Gesamtsachschaden von rund 65.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L 286 zwischen Krauchenwies und Ostrach gefordert. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr gegen 16.45 Uhr der 35-jährige Lenker eines Land Rover die Strecke in Richtung Ostrach und kam kurz nach der Abzweigung nach Jettkofen aus bislang nicht geklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve langsam auf die Gegenfahrspur. Dort prallte er frontal versetzt mit dem entgegenkommenden Kleinbus eines 28-Jährigen zusammen, obwohl dieser noch auszuweichen versuchte. Während der Kleinbus in die Böschung und auf ein angrenzendes Feld abgewiesen wurde, schleuderte der Land Rover zurück auf die Fahrbahn und traf dort noch einen dem Kleinbus nachfolgenden VW. Auch der VW kam durch die Wucht des Aufpralls nach rechts von der Fahrbahn ab und in dem Getreidefeld zum Stehen. Sowohl dessen 21-jähriger Fahrer als auch die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden durch die Kollisionen nicht unerheblich verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die L 286 bis etwa 19.15 Uhr voll gesperrt, der Bauhof richtete eine örtliche Umleitung ein.

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