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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Eriskirch

Pkw fährt in Bäckerei

Ein Sachschaden von insgesamt rund 35.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr in der Greuther Straße ereignet hat. Ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer wollte vorwärts auf einem Parkplatz einparken, blieb dabei jedoch nach eigener Aussage am Gaspedal hängen. In der Folge beschleunigte der Wagen, kam von der Parkfläche ab und kollidierte mit der Fensterfront einer dortigen Bäckerei. Durch den Aufprall ging die Glasscheibe zu Bruch, wobei eine Kundin im Verkaufsraum durch umherfliegende Glassplitter leicht am Bein verletzt wurde. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Während der Schaden an der zerstörten Bäckereifront auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird, entstand am nicht mehr fahrbereiten Mercedes im Frontbereich ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Langenargen

Telefonbetrüger erbeuten Bargeld und Schmuck

Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 10.000 Euro haben Telefonbetrüger am Mittwochnachmittag bei einer 85-jährigen Frau erbeutet. Ein unbekannter Anrufer gab sich am Telefon als Klinikmitarbeiter aus und täuschte vor, dass die Tochter der Seniorin schwer erkrankt sei und für die lebensrettende Behandlung dringend teure Medikamente erforderlich seien. Die Täter hielten das Opfer in der Leitung und vereinbarten die Übergabe der Wertsachen. Gegen 16.30 Uhr übergab die 85-Jährige an ihrer Wohnanschrift eine Stofftasche mit dem Bargeld und Schmuck an einen unbekannten Abholer. Der Mann war etwa 175 cm groß und trug ein schwarzes Kapuzen-Fleece. Erst im Nachgang flog der Betrug auf. Der Polizeiposten Langenargen bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 07543/9316-0.

Überlingen

Pkw vermutlich beschossen

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Überlingen, nachdem am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr ein Pkw in der Alten Owinger Straße vermutlich beschossen wurde. Ein Autofahrer war in Richtung Innenstadt unterwegs, als er auf Höhe der Gebäude 14 bis 16 einen lauten Knall wahrnahm und anschließend eine frische Delle an seinem Wagen feststellte. Da es bereits im März an derselben Örtlichkeit zu einem identischen Vorfall kam, steht der Verdacht im Raum, dass das Fahrzeug mit einem Luftgewehr oder Ähnlichem beschossen wurde. Das Polizeirevier Überlingen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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