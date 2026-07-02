Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeug prallt gegen Baum

Leichte Verletzungen hat ein 32-jähriger Daimler-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz vor 22.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Schmalegg und Ravensburg erlitten. Eigenen Angaben des Mannes zufolge querten bei Hagenbach mehrere Rehe die Fahrbahn, weshalb der 32-Jährige erschrak und die Kontrolle über den Wagen verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Leichtverletzten in eine Klinik. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro, am Baum entstand ebenfalls Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Daimlers.

Ravensburg

Polizei sucht nach Fahrerflucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Mittwochnachmittag einen Suzuki gestreift, der in einer Parkbucht in Knollengraben abgestellt war. Der Unbekannte streifte den Wagen mutmaßlich beim rückwärts Ausparken, sodass an am linken Heck Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Personen, die den Unfall zwischen 13 und 16 Uhr beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Bub wird bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 8-Jähriger ist am Dienstag gegen 16 Uhr in der Straße Promenade mit einem BMW zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Fahrbahn und übersah dabei den 44-jährigen BMW-Lenker. Durch die Kollision stürzte der 8-Jährige und zog sich Schürfwunden zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Buben in ein Krankenhaus. Der Sachschaden fiel gering aus.

Wangen/Leutkirch

Nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu Unfällen auf Autobahn

Zwei Fahrzeuglenker sind am Mittwochmorgen auf der A 96 wegen mutmaßlich den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn verunfallt. Kurz nach 7 Uhr geriet ein 37-jähriger Daimler-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West beim Wechsel der Fahrspur ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Daimler kippte zur Seite und kam schließlich auf dem Pannenstreifen zum Liegen. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Daimler entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Ein 39-Jähriger wechselte kurz nach 8 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord die Fahrspur und verlor dabei ebenfalls die Kontrolle über seinen VW. Dieser kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Elementen der Schutzplanke. Der 39-Jährige kam mit dem Schrecken davon. An seinem VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke wird auf knapp 17.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die oft unterschätzte Gefahr von Aquaplaning hin, die insbesondere bei Starkregen unvermittelt auftritt, wenn Wasser sich auf der Fahrbahn sammelt und nicht schnell genug abfließen kann. Dabei können Fahrzeuge, wenn sie in eine solche Wasserlache fahren, unmittelbar unkontrollierbar werden, sofern die Geschwindigkeit nicht schon vorher reduziert wurde.

Kißlegg / Landkreis Ravensburg

Vermeintliche Klinik-Mitarbeiterin fordert Geld - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Vor einer perfiden Betrugsmasche warnt die Polizei, nachdem am Mittwoch im Bodenseekreis eine Seniorin ihr Erspartes an Betrüger ausgehändigt hat. Auch im Landkreis Ravensburg versuchten die Betrüger mit Schockanrufen, an Bargeld zu gelangen. Eine 55-Jährige erhielt den Anruf einer vermeintlichen Mitarbeiterin eines Universitätsklinikums. Diese gab der Frau gegenüber an, dass deren Tochter sich im Krankenhaus befinde und Krebs diagnostiziert wurde. Zur Behandlung seien Medikamente im Wert von 150.000 Euro erforderlich, für die die 55-Jährige aufkomme solle. Um das Leben der Tochter zu retten, sei eine schnelle Bereitstellung des Geldes dringend erforderlich. Die 55-Jährige erkannte den Betrugsversuch umgehend, zumal deren Tochter zu Besuch bei ihr war, und verständigte die Polizei. Diese ermittelt nun und empfiehlt, Gespräche dieser Art sofort zu beenden und sich von den psychologisch geschulten Betrügern nicht unter Druck setzen zu lassen. Nehmen Sie unter den Ihnen bekannten Rufnummern Kontakt zu ihrem vermeintlich erkrankten Familienmitglied auf, geben Sie keinesfalls Geld heraus und verständigen Sie die Polizei. Die Beamten empfehlen, Bekannte und insbesondere lebensältere Angehörige bezüglich dieser Betrugsmasche zu sensibilisieren.

Isny

Yamaha-Lenkerin stürzt auf nasser Fahrbahn

Mit leichten Verletzungen ist eine 21-jährige Motorradfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch in eine Klinik gebracht worden. Die Frau bog kurz nach 12 Uhr von der Karl-Wilhelm-Heck-Straße in die Lindauer Straße ab, geriet auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. An der Yamaha entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

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