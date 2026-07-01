PP Ravensburg: Polizei richtet nach mutmaßlichem Vorfall Hinweistelefon ein
Wolfegg (Landkreis Ravensburg) (ots)
Nachdem ein 9-jähriges Mädchen angegeben hat, am Montagmittag von einem Unbekannten in ein Fahrzeug gezerrt worden zu sein (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6305189), hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Derzeit sind die Kriminalbeamten dabei, den angeblichen Geschehensablauf objektiv zu rekonstruieren und nehmen weiterhin Hinweise aus der Bevölkerung entgegen. Zu diesem Zweck wurde ein Hinweistelefon mit der Tel. 0751/803-1515 eingerichtet.
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