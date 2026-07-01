Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 34-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in der Waldseer Straße erlitten. Der Mann war kurz nach 19 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Ein 57-jähriger Renault-Fahrer bog vom Verbindungsweg von der Liebfrauenstraße kommend in die Waldseer Straße ein und übersah dabei den 34-Jährigen. Dieser wurde vom Renault erfasst und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 34-Jährigen in eine Klinik. Der Sachschaden wird insgesamt auf gut 2.000 Euro beziffert.

Weingarten

Trotz Gegenverkehrs überholt - Unfall ist die Folge

Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung haben Beamte des Polizeireviers Weingarten nach einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 16 Uhr auf der L 317 eingeleitet. Der bislang unbekannte Lenker eines weißen Sattelzugs, der in Richtung Unterankenreute unterwegs war, überholte kurz nach dem Abzweig "Nessenreben" in einer Linkskurve einen Fahrradfahrer. Eine entgegenkommende 60 Jahre alte Mercedes-Fahrerin musste eine Vollbremsung einleiten, um nicht mit dem Sattelzug zusammenzustoßen. Eine nachfolgende 27-jährige Ford-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des Mercedes. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro. Sowohl der Lenker des weißen, unbeladenen Sattelzugs als auch der ältere Radfahrer, der ein kariertes Hemd und eine Brille trug, setzten ihre Fahrt in Richtung Unterankenreute fort. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise auf den Sattelzug oder dessen Lenker sowie auf den Radfahrer geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet - eine Verletzte

Eine 73-jährige VW-Lenkerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 10 Uhr auf der B 30 bei Gaisbeuren leicht verletzt worden. Die Seniorin bog von der Straße "Dellenhag" auf die Bundesstraße ein und übersah dabei einen 50-jährigen Lkw-Fahrer, der in Richtung Ravensburg unterwegs war. Der VW wurde durch die Kollision abgewiesen und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die 73-Jährige vor Ort, der 50-Jährige blieb unverletzt. Der VW, an dem Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Lkw wird auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Vogt

Fahrzeuge kollidieren - hoher Sachschaden

Bei einer seitlichen Kollision im Begegnungsverkehr ist am Dienstagmittag auf der L 325 Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro entstanden. Ein 63-jähriger Hyundai-Fahrer war gegen 12.15 Uhr von Vogt in Richtung Karsee unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam der 63-Jährige auf die Gegenfahrspur und prallte gegen den Skoda eines entgegenkommenden 68-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Vogt

Polizei bittet nach Unfall mit Fahrerflucht um Hinweise

Ermittlungen wegen Unfallflucht haben Beamte des Polizeireviers Wangen gegen eine noch unbekannte Fahrzeuglenkerin eingeleitet. Die Frau bog am Dienstag gegen 7.40 Uhr mit ihrem silbernen Fahrzeug von der Straße "Höferwiesen" nach rechts in die L 325 in Richtung Waldburg ein. Dabei übersah sie offenbar einen 15-jährigen Radfahrer, der auf dem dortigen Radweg ebenfalls in Richtung Waldburg unterwegs war. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, bremste der Jugendliche stark ab und stürzte in der Folge. Dabei wurde er leicht verletzt, am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug kam es nicht. Die Unbekannte fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem silbernen zweitürigen Pkw oder dessen mutmaßlich weiblicher Fahrerin geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Kißlegg

Verkehrspolizei stoppt überladenes Fahrzeug

Gut 1.400 kg zu viel brachte ein Transportfahrzeug auf die Waage, dessen 32-jährigen Fahrer Beamte der Verkehrspolizei am Dienstagmittag auf der A 96 gestoppt haben. Der 3,5-Tonner war mit Umzugsgut beladen und fiel den Polizisten wegen des augenscheinlichen Mehrgewichts auf. Eine Wiegung ergab eine Überladung von über 40 Prozent, weshalb der 32-Jährige nicht mehr weiterfahren durfte. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro zu.

Leutkirch

An Fahrzeug entlanggeschrammt - Verursacher fährt weiter

Zeugen sucht das Polizeirevier Leutkirch, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Künkelinstraße einen Ford erheblich beschädigt hat. Der Ford war zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. In diesem Zeitraum streifte der Unbekannte die linke Seite des Wagens und fuhr im Anschluss weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

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