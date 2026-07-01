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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Senior stürzt mit Elektromobil in Baugrube

Leichte Verletzungen hat sich ein 84-jähriger Mann am Dienstagvormittag gegen 11.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ailinger Straße zugezogen. Der Senior war mit seinem Krankenfahrstuhl auf dem Gehweg vor dem Karl-Olga-Haus unterwegs, als er die Bedienelemente verwechselte. In der Folge durchbrach er mit seinem Gefährt die Absperrung einer dortigen Tiefbaubaustelle und stürzte in die Baugrube. Da er sich nicht eigenständig befreien konnte, wurde die Feuerwehr hinzugerufen, welche den Mann aus der misslichen Lage befreite. Der Rettungsdienst brachte den 84-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Seniorenmobil entstand kein neuer Sachschaden.

Langenargen

Unbekannter plündert Ladenkasse - Zeugen gesucht

Nach einem Ladendiebstahl am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in einem Geschäft in der Mühlstraße hat der Polizeiposten Langenargen die Ermittlungen aufgenommen. Ein bislang unbekannter Mann betrat den Verkaufsraum und nutzte einen unbeobachteten Moment aus, um die Kasse zu öffnen. Er entwendete daraus einen dreistelligen Bargeldbetrag und verließ das Geschäft. Als der Diebstahl kurz darauf bemerkt wurde, nahm der Ladeninhaber zu Fuß die Suche nach dem Unbekannten auf. Er konnte den Mann im Bereich des Bahnhofs Langenargen antreffen und auf die Tat ansprechen. Der Tatverdächtige wies den Vorwurf jedoch von sich und entfernte sich erneut. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Auffahrunfall mit über 11.000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden von insgesamt über 11.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, den ein 67-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der B 31 verursacht hat. Der Mann war auf der Bundesstraße im Bereich der Einmündung zur L 201 in Richtung Meersburg unterwegs. Dabei erkannte er das verkehrsbedingte Anhalten eines vorausfahrenden 36-jährigen Mercedesfahrers zu spät und fuhr auf dessen Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls lösten im VW des 67-Jährigen die Airbags aus. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, während der Schaden an dem Mercedes auf etwa 3.500 Euro beziffert wird. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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