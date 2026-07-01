Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Brand einer Müllumladestation

Am Dienstagabend gegen 18:04 Uhr wurde über Notruf ein Brand in einer Müllverwertungsanlage in der Mackstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die Müllumladestation und 300 m³ Gewerbemüll in Vollbrand standen. Während der Löscharbeiten brach die Deckenkonstruktion der ca. 50 x 50 Meter großen Halle zusammen und stürzte teilweise in den brennenden Müll. Da durch die starke Rauchentwicklung eine Gefahr für die angrenzenden Anwohner nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde durch die Feuerwehr eine MOWA-Warnung veranlasst. Eine Messung der Feuerwehr im näheren Brandbereich sowie in der Innenstadt ergab keine erhöhten Werte in der Luft. Somit bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Beim Brand entstand ein Sachschaden von ca. 1,5 Mio. Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 165 und der Rettungsdienst mit 9 Einsatzkräften vor Ort. Als mögliche Brandursache dürfte die Selbstentzündung eines Akkus in Frage kommen.

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