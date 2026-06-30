Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Unbekannte entwenden Zigarettenautomaten

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende einen Zigarettenautomaten in der Unteren Dorfstraße abgehängt und gestohlen. Ein Passant fand den aufgebrochenen Automaten, aus dem die Täter Zigaretten und Bargeld entnommen hatten, am Montag in einem Waldstück bei Oberglashütte und verständigte die Polizei. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07573/815 zu melden.

Neufra

Katze ausgewichen und Sachschaden verursacht

Weil er eigenen Angaben zufolge einer Katze ausgewichen ist, hat ein 31-jähriger Pkw-Lenker am frühen Dienstagmorgen einen Sachschaden von rund 6.000 Euro verursacht. Der Mann war gegen 3 Uhr in der Panoramastraße unterwegs, als das Tier vor sein Fahrzeug sprang. Hierdurch erschrocken wich der 31-Jährige nach rechts aus und kollidierte dabei mit einem geparkten Fahrzeug. Er blieb dabei unverletzt.

Bad Saulgau

Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Drei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall nach einem missglückten Abbiegemanöver am Montagabend in der Platzstraße gefordert. Kurz vor 20.30 Uhr wollte die 18-jährige Lenkerin eines VW in Richtung Hochberg fahrend offenbar kurzentschlossen nach rechts in die Mackstraße abbiegen, nachdem sie zuvor ein Motorrad überholt hatte. Hierbei schätzte sie wohl die Geschwindigkeit falsch ein und überfuhr eine Verkehrsinsel, wodurch der VW sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Dadurch wurden sowohl die 18-Jährige als auch zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste später abgeschleppt werden.

Aach-Linz

Trunkenheitsfahrt

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gelangt eine 51-jährige Autofahrerin zur Anzeige, die einer Streife des Polizeipostens Pfullendorf am frühen Dienstagmorgen durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen war. Nachdem die Beamten die Frau aufgrund der Unsicherheiten angehalten hatten, stellten sie bei ihr weitere Verdachtsmomente fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte einen Wert von über 0,8 Promille, weswegen die 51-Jährige sich von einer Ärztin eine Blutprobe entnehmen lassen und ihren Führerschein abgeben musste.

Pfullendorf

Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am frühen Samstagmorgen in der Sigmaringer Straße ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen und sucht Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen gegen 3.30 Uhr rund ein Dutzend Personen so heftig aneinandergeraten sein, dass die Polizei verständigt wurde. Ein Teil der Beteiligten entfernte sich noch vor dem Eintreffen der alarmierten Beamten. Im Raum steht auch der Raub einer Umhängetasche in diesem Zusammenhang. Um den genauen Geschehensablauf klären und weitere Mittäter identifizieren zu können, bitten die Ermittler weitere Zeugen der Auseinandersetzung oder Personen, die möglicherweise Aufnahmen davon gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Kriminalkommissariat Sigmaringen zu melden.

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