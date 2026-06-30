Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unter Drogen hinterm Steuer

Unter dem Einfluss berauschender Mittel stand ein 34-jähriger Autofahrer, den Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Montagabend im Stadtgebiet gestoppt haben. Der 34-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren und musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun, sollte die Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen, ein empfindliches Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot zu.

Ravensburg

Vermeintlicher Autodiebstahl entpuppt sich als Irrtum

Ein vermeintlicher Diebstahl eines Autos hat sich am Montagabend als bloße Vergesslichkeit des Besitzers herausgestellt. Ein 50-jähriger Mann hatte den Verlust seines rund 20.000 Euro teuren Wagens angezeigt, woraufhin die Polizei eine Fahndung einleitete. Wenig später meldete sich der Fahrzeughalter erneut und gab Entwarnung: Er hatte schlichtweg vergessen, wo er sein Auto tatsächlich abgestellt hatte. Der Wagen stand unversehrt in einer anderen Straße. Nach einem persönlichen Erscheinen des 50-Jährigen beim Polizeirevier konnten die Fahndungsmaßnahmen wieder eingestellt werden.

Aulendorf

Alkoholisierter Fahrzeuglenker wird bei Unfall verletzt

Straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs kommen auf einen 23-Jährigen zu, der sich am Montagabend kurz nach 19 Uhr mit seinem VW auf der L 275 überschlagen hat. Der 23-Jährige war von Bad Waldsee in Richtung Haslach unterwegs, als am Ende einer Rechtskurve mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelnder Profiltiefe das Heck des Wagens ausbrach. Der VW geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume, die zum Teil entwurzelt wurden. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug. Der 23-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da er offenbar unter Alkoholeinfluss stand und ein Vortest einen Wert von über 0,3 Promille ergab, musste er in der Klinik eine Blutprobe abgeben. Der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Flurschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert.

Wangen

Zwei Personen bei Brand leicht verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Ravensburger Straße sind am Dienstagmorgen eine 32-Jährige und ihr wenige Monate altes Kleinkind leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge brach gegen kurz vor 5.30 Uhr in der Wohnung der Familie im Bereich der Küche ein Feuer aus. Die 32-Jährige wurde vom Rauchmelder geweckt und konnte sich und ihr Kleinkind aus der Wohnung retten. Alarmierte Rettungskräfte evakuierten vorsorglich auch die weiteren Wohnungen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen innerhalb kurzer Zeit. Der Rettungsdienst brachte die durch Rauchgase verletzte Frau und ihr Kind in eine Klinik. Der Sachschaden an der Wohnung, die bis auf Weiteres unbewohnbar sein dürfte, wird auf mindestens 100.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen des Polizeireviers Wangen zur Brandursache dauern an.

Kißlegg

Motorrad schleudert gegen Strommast - Fahrer unverletzt

Glück im Unglück hatte ein 21 Jahre alter Motorradfahrer, der bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 19.45 Uhr unverletzt blieb. Der Honda-Lenker war auf der Kreisstraße zwischen Dettishofen und Dürren unterwegs, als er auf Höhe Rain aufgrund eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn abkam. Der 21-Jährige konnte von der Honda abspringen und blieb unverletzt. Das Motorrad schleuderte unterdessen weiter, prallte gegen einen Strommast und beschädigte diesen erheblich. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Während der Reparatur des Masts durch ein Energieunternehmen und die Freiwillige Feuerwehr war die K 8025 am Abend rund eine halbe Stunde gesperrt.

Kißlegg / A96

Motorradfahrer gestürzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 19.15 Uhr auf der A96 hat sich ein 31-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war in Richtung Lindau unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache bei hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Maschine geriet ins Schleudern und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Kißlegg

Arbeiter bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 64-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall am Montagmittag gegen 13.30 Uhr auf einem Betriebsgelände in Krumbach erlitten. Der Mann war im Maschinenraum einer mobilen Arbeitsmaschine tätig, als er aus bislang ungeklärter Ursache den Halt verlor. Er stürzte in der Folge aus einer Höhe von rund 1,80 Metern auf den asphaltierten Boden. Dabei zog sich der 64-Jährige schwere Verletzungen am Kopf sowie im Rumpfbereich zu. Nach einer umfassenden Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das zuständige Polizeirevier hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und schließt nach jetzigem Kenntnisstand eine Fremdeinwirkung aus.

Aichstetten

Fahrzeug von Unfallflüchtigem rollt gegen Polizeiauto

Gleich zwei Verkehrsunfälle in kürzester Zeit hat am Montagmorgen ein 71-jähriger Audi-Fahrer verursacht. Der Senior war kurz nach 9 Uhr Zeugenangaben zufolge in unsicherer Fahrweise in der Hochstraße unterwegs. Dabei kollidierte er seitlich mit dem Sattelzug eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 45-Jährigen. Statt zur Schadensregulierung anzuhalten, fuhr der 71-Jährige weiter. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Audi-Fahrer in Niederhofen stoppen. Dabei rollte der Audi rückwärts gegen das stehende Streifenfahrzeug. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird insgesamt auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Beamten untersagten dem verwirrt wirkenden Senior die Weiterfahrt. Auf ihn kommen nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen wegen Unfallflucht zu.

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