Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener Fahrradfahrer stürzt

Mutmaßlich aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung ist ein 59-jähriger Fahrradfahrer in der Nacht zum Dienstag in der Ailinger Straße verunglückt. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann während der Fahrt die Kontrolle über sein Zweirad verlor und zu Boden stürzte, weshalb er die Polizei verständigte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Gestürzten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab in der Folge einen Wert von umgerechnet fast 2,5 Promille. Dem 59-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Friedrichshafen

Unbekannter verletzt Personen mit Glas

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen nach einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Dienstagmorgen in der Uferstraße zugetragen hat. Ein bislang unbekannter Täter warf dort gegen 5 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Spargelglas nach zwei Passanten. Ein 23-Jähriger und eine 25-Jährige sind dabei leicht verletzt worden. Beide Verletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Angreifer flüchtete nach der Tat und ließ sein Fahrrad zurück. Eine polizeiliche Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Der Tatverdächtige wird als dunkelhäutig und mit einem Vollbart beschrieben. Bekleidet war er mit einem lila-blauen Pullover und einer Kopfbedeckung. Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Ailingen

Rollerfahrer bei Unfall im Kreisverkehr verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 28-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 19.45 Uhr im Bereich der Bodenseestraße erlitten. Eine 36-jährige Autofahrerin war von der Ittenhauser Straße in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dabei den bereits im Kreisel befindlichen Zweiradfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Roller an der rechten Seite getroffen wurde und der 28-Jährige stürzte. Er zog sich Prellungen und Schürfwunden zu, konnte jedoch nach einer medizinischen Untersuchung durch die Besatzung eines Rettungswagens noch vor Ort wieder entlassen werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 1.100 Euro geschätzt.

Überlingen

Unvorsichtige Gartenarbeit löst Großbrand aus

Möglicherweise ein unachtsamer Umgang mit einem Gasbrenner könnte die Ursache für einen Großbrand am Montagabend in der Straße "Heiligenbreite" gewesen sein. Gegen 19.45 Uhr fing zunächst eine Gartenhütte Feuer. Diese geriet schnell in Vollbrand, woraufhin die Flammen auf den Balkon übersprangen und schließlich auf die Fassade sowie den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses übergriffen. Drei Bewohner, die sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befanden, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Feuerwehren rückten mit einem Großaufgebot an und bekämpften das Feuer über mehrere Stunden hinweg. Der Sachschaden am Wohngebäude wird auf über 300.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

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