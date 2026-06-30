Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 30.06.26

Sigmaringen (ots)

Nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Einem 37-jährigen Tatverdächtigen, der seit der vergangenen Woche in Untersuchungshaft sitzt, wird zur Last gelegt, am 23.04.26 in Gammertingen zusammen mit einem Mittäter elf Flaschen Whiskey im Gesamtwert von über 200 Euro mit dem Ziel entwendet zu haben, diese gewinnbringend weiterzuverkaufen. Den weiteren bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge kommt der georgische Beschuldigte, der erst Anfang Januar 2026 nach Deutschland eingereist war, im Zeitraum bis Ende April in zehn weiteren Fällen des Diebstahls als Tatverdächtiger in Betracht. Hierbei handelt es sich vor allem um den Diebstahl von Pflegeprodukten, Kosmetikartikeln, Bekleidung und Ohrhörern in einem Gesamtwert von über 5.300 Euro aus unterschiedlichen Drogerie- und Einkaufsmärkten. Die weiteren Tatorte lagen unter anderem in Schramberg, Reutlingen, Emmendingen, Freiburg, Altensteig, Wolfsburg, Dillenburg und Bückeburg. Auf Anregung der "Ermittlungsgruppe Asyl" des Polizeireviers Sigmaringen erwirkte die Staatsanwaltschaft Hechingen aufgrund der Gesamterkenntnisse beim zuständigen Amtsgericht Hechingen einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Der 37-Jährige konnte daraufhin durch Beamte der "Ermittlungsgruppe Asyl" am vergangenen Mittwoch (24.06.26) vorläufig festgenommen und der zuständigen Haftrichterin vorgeführt werden. Diese setzte den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

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