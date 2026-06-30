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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Kind mutmaßlich in Fahrzeug gezerrt - Polizei bittet um Hinweise

Wolfegg (Landkreis Ravensburg) (ots)

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein 9-Jähriges Mädchen angibt, am Montagmittag von einem Unbekannten in dessen Fahrzeug gezerrt worden zu sein. Angaben des Kindes zufolge soll der ältere Mann das Mädchen gegen 12.20 Uhr im Bereich des Rathauses angesprochen und in seinem Auto mitgenommen haben. Der Unbekannte soll mit der 9-Jährigen in ein Waldstück zwischen Grimmenstein und Metzisweiler gefahren sein. Ob er sie dort auch sexuell anging, ist Gegenstand der noch nicht abgeschlossenen kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Danach soll er das Mädchen gegen 12.50 Uhr zu einem Supermarkt in der Alttanner Straße zurückgebracht haben. Die Kriminalbeamten bitten daher Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 0751/803-4444 zu melden. Insbesondere Hinweise zu dem als kurzhaarig beschriebenen Mann, der eine schwarze Arbeitshose mit grauen Taschen, Wanderschuhe und eine Brille getragen haben soll, sowie zu dessen mutmaßlich schwarzem viertürigem Kleinwagen, der rote Elemente im Bereich der Fenster aufweisen soll, sind für die Ermittler von Bedeutung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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