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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Frontalkollision fordert ein Todesopfer

Meckenbeuren (Bodenseekreis) (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag auf der B 30 ein 54-Jähriger ums Leben gekommen. Der Ford-Fahrer war gegen 14.30 Uhr von Ravensburg in Richtung Meckenbeuren unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe Senglingen auf die Gegenfahrspur geriet und dort frontal mit dem Lkw einer 60-Jährigen kollidierte. Der Ford wurde durch den Zusammenstoß in den Grünstreifen abgewiesen und fing sofort Feuer. Für den 54-Jährigen, der in dem Fahrzeug eingeklemmt war, kam jede Hilfe zu spät. Der Wagen brannte komplett aus und wurde von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht. Die 60-jährige Lkw-Fahrerin wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die psychosoziale Notfallversorgung Rettungsdienstes kümmerte sich vor Ort um die 60-Jährige und um Unfallzeugen. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere 10.000 Euro beziffert. Zur Klärung der Unfallursache kam ein Gutachter vor Ort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, die von der Verkehrspolizei Ravensburg geführt werden, dauern an. Die Bundesstraße ist während der Unfallaufnahme zwischen dem Abzweig Schwarzenbach und der Kreuzung bei Untereschach noch bis in die Abendstunden komplett gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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