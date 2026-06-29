Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Berg

Motorroller-Fahrerin nach Frontalkollision schwer verletzt

Eine 47 Jahre alte Kleinkraftrad-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach Mitternacht auf der Landesstraße auf Höhe Bachmaiers schwer verletzt worden. Ein 20-jähriger VW-Fahrer war von Weingarten in Richtung Baienbach unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er frontal mit der 47-Jährigen, die ihm entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß wurde der VW nach links in ein Feld abgewiesen, die 47-Jährige kam am Fahrbahnrand zum Liegen. Während der 20-Jährige unverletzt blieb, brachte eine Rettungswagenbesatzung die schwerverletzte 47-Jährige in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt knapp 10.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Bad Waldsee/Ravensburg

Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen - Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 24-Jährigen zu, der am frühen Montagmorgen den Wagen eines Familienmitglieds unbefugt in Gebrauch genommen hat. Die Polizei wurde kurz nach 1 Uhr verständigt, als den Angehörigen das Fehlen des Fahrzeugs auffiel. Die Beamten konnten den 24-Jährigen mit dem Wagen schließlich in einem Teilort von Ravensburg antreffen. Da der Mann merklich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik. Zudem wurde im weiteren Verlauf der Ermittlungen bekannt, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf den 24-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu.

Bad Waldsee

Unbekannter entwendet Pkw

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen einen schwarzen Opel Meriva entwendet, der in der Bahnhofstraße abgestellt war. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte der Unbekannte auf noch nicht bekannte Art und Weise an den Schlüssel des Wagens und fuhr mit diesem kurz nach 3 Uhr davon. Dabei wurde der männliche Dieb, der ein weißes Oberteil trug, von einer Kamera im Umfeld aufgezeichnet. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs, das einen Zeitwert von rund 10.000 Euro hat, sowie zum Täter nehmen die Ermittler des Polizeipostens Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Waldburg

Motorradfahrer erleidet bei Unfall schwere Verletzungen

Schwer verletzt worden ist ein 25 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr auf der L 326. Eine 27-jährige Peugeot-Lenkerin übersah den vorfahrtsberechtigten Biker, als sie von Hannober kommend auf die Landesstraße in Richtung Kofeld einbog. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 25-Jährige über das Dach des Peugeot geschleudert und überschlug sich in der Folge mehrmals. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 25.000 Euro beziffert.

Waldburg

Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Seinen Führerschein an Ort und Stelle an die Polizei abgeben musste ein 22-Jähriger, der am frühen Sonntagmorgen mit seinem Fahrzeug in eine Leitplanke geprallt ist. Der 22-Jährige war kurz nach zwei Uhr auf der Landesstraße zwischen Kofeld und Hannober deutlich zu schnell unterwegs, verlor dabei die Kontrolle und kam nach links von der Fahrbahn ab. Bei der wuchtigen Kollision mit der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Ein Alkoholtest bei dem 22-Jährigen, der unverletzt blieb, ergab einen Wert von gut 1,7 Promille. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Um den erheblich beschädigten Audi kümmerte sich ein Abschleppunternehmen, die Straßenmeisterei rückte zur Reinigung der mit Öl verschmutzten Fahrbahn an. Auf den 22-Jährigen kommt eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Isny

Tödlicher Arbeitsunfall

Ein 69-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall am Freitagnachmittag in einem Teilort von Beuren tödlich verunglückt. Der Senior war ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge mutmaßlich mit Wartungsarbeiten an einem landwirtschaftlichen Gespann in einem Hofraum beschäftigt. Gegen 16.30 Uhr wurde der Senior von einem Passanten leblos mit schweren Verletzungen aufgefunden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten in eine Klinik, wo er kurz darauf verstarb. Der Traktor, an dem ein Heuwender angehängt war, hatte sich unterdessen selbstständig gemacht und fuhr fahrerlos auf einem angrenzenden Feld. Ein weiterer Passant konnte in die fahrende landwirtschaftliche Zugmaschine steigen und das Gespann zurück zur Hofstelle fahren. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und schließt nicht aus, dass sich die landwirtschaftliche Zugmaschine während der Wartung in Bewegung gesetzt und den 69-Jährigen dabei entsprechend verletzt haben könnte.

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