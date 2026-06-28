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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: U-Turn führt zu Auffahrunfall und Flucht

Überlingen (ots)

Am Samstag gegen 11:56 Uhr kam es in Überlingen zu einem Verkehrsunfall, der durch das rücksichtslose Verhalten eines 53-jährigen Mercedes-Fahrers ausgelöst wurde. Der Fahrer, der zunächst die Kreuzstraße in Richtung Überlinger Straße befuhr, überfuhr ein Stopp-Schild und bog in die Überlinger Straße ein. Anschließend machte er einen sogenannten U-Turn und fuhr wieder in die Kreuzstraße ein, wodurch die nachfolgenden Fahrzeuge gezwungen waren, eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand durchzuführen. Zwei unbekannte Pkws, die sich hinter dem Mercedes befanden, entfernten sich unmittelbar nach dem Vorfall von der Unfallstelle, ohne dass bekannt ist, ob sie Schäden erlitten haben. Durch die plötzliche Bremsung kam es jedoch zwischen zwei weiteren Pkws zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.500.- Euro entstand. Eine der Pkw-Lenkerinnen erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach dem U-Turn fuhr der Mercedes-Fahrer auf das Gelände einer nahegelegenen Tankstelle, wo er mehrfach auf sein gefährliches Verhalten angesprochen wurde. Trotzdem verließ er die Unfallstelle unerlaubt, ohne sich um die Folgen seines Tuns zu kümmern. Seine Identität wurde später ermittelt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, sich beim Polizeirevier Überlingen unter der Telefonnummer 07551 804-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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