Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand eines Ökonomie Gebäudes

Mengen (ots)

Am Samstag, gegen 15:20 Uhr, brach in der Krauchenwieser Straße in Mengen ein Brand in einem Ökonomie-Gebäude aus. Zum Glück wurden bei dem Vorfall keine Menschen oder Tiere verletzt. Dank des raschen und effektiven Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand schnell bekämpft und unter Kontrolle gebracht werden. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 100.000.- Euro. Die genaue Ursache des Brandes ist noch ungeklärt, mutmaßlich könnte aber große Hitzeentwicklung an Wellblechplatten ursächlich sein. Schließlich musste zur endgültigen Brandlöschung die Scheune mit einem Bagger eingerissen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen um die Umstände des Brandes aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 26 Fahrzeugen und 152 Feuerwehrleuten vor Ort. Zur Unterstützung waren ebenfalls fünf Rettungsfahrzeuge mit 8 Rettungskräften vor Ort.

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