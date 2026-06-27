Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Kutschenunfall auf der L317 - Kutscherin leicht verletzt

Am 26.06.2026 ereignete sich auf der L 317 bei Arnach ein Kutschenunfall, bei dem die Kutscherin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen scheute das Pferd der 44-Jährigen aufgrund von Blasmusik und vollzog plötzlich eine 180-Grad-Wendung. In der Folge kippte die Kutsche um. Das Pferd zog das umgestürzte Gespann mitsamt der Kutscherin noch rund 50 Meter über die Fahrbahn, bevor diese von der Kutsche stürzte und sich leicht verletzte. Eine Mitfahrerin konnte rechtzeitig von der Kutsche abspringen und blieb unverletzt. Im weiteren Verlauf überrannte das Pferd ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrrad, welches dabei leicht beschädigt wurde. Die Kutscherin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Pferd blieb bis auf leichte Schürfwunden unverletzt. An der Kutsche entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich ebenfalls auf etwa 300 Euro.

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