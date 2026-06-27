PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Kutschenunfall auf der L317 - Kutscherin leicht verletzt

Am 26.06.2026 ereignete sich auf der L 317 bei Arnach ein Kutschenunfall, bei dem die Kutscherin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen scheute das Pferd der 44-Jährigen aufgrund von Blasmusik und vollzog plötzlich eine 180-Grad-Wendung. In der Folge kippte die Kutsche um. Das Pferd zog das umgestürzte Gespann mitsamt der Kutscherin noch rund 50 Meter über die Fahrbahn, bevor diese von der Kutsche stürzte und sich leicht verletzte. Eine Mitfahrerin konnte rechtzeitig von der Kutsche abspringen und blieb unverletzt. Im weiteren Verlauf überrannte das Pferd ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrrad, welches dabei leicht beschädigt wurde. Die Kutscherin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Pferd blieb bis auf leichte Schürfwunden unverletzt. An der Kutsche entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich ebenfalls auf etwa 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Andreas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 18:02

    PP Ravensburg: Folgepressemitteilung unter Bezugnahme zur PM vom 26.06.2026, 01:05 Uhr; die vermissten Personen nach Badeunfall in Kirchberg wurden gefunden und geborgen

    Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots) - Im Zusammenwirken der Rettungskräfte Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und DLRG wurden am Freitag, 26.06.2026, gg. 14:30 Uhr die beiden vermissten Personen in der Nähe des Unglückortes gefunden und von Tauchern der Wasserschutzpolizei geborgen. Die Ermittlungen zur Unfallursache ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 15:01

    PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall bei Mengen auf der B 32 / B 311

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Eine Person ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der B 32 / B 311 bei Mengen schwer bis lebensgefährlich verletzt worden. Ein 27-jähriger Fahrer eines Skoda war gegen 10.45 Uhr gemeinsam mit einer gleichaltrigen Beifahrerin und einem Säugling auf der Bundesstraße in Richtung Mengen unterwegs. In einer leichten ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Betrunkener Radfahrer Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 33-jähriger Mann, der in der Nacht zum Freitag mit seinem Pedelec auf einem Radweg in der Äußeren Ailinger Straße Schlangenlinien fuhr. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, ignorierte er die Anhaltezeichen und versuchte zu flüchteten. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er gestoppt werden. Bei der Kontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren