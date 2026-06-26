PP Ravensburg: Folgepressemitteilung unter Bezugnahme zur PM vom 26.06.2026, 01:05 Uhr; die vermissten Personen nach Badeunfall in Kirchberg wurden gefunden und geborgen

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Betrunkener Radfahrer Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 33-jähriger Mann, der in der Nacht zum Freitag mit seinem Pedelec auf einem Radweg in der Äußeren Ailinger Straße Schlangenlinien fuhr. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, ignorierte er die Anhaltezeichen und versuchte zu flüchteten. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er gestoppt werden. Bei der Kontrolle ...

mehr