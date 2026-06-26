PP Ravensburg: Folgepressemitteilung unter Bezugnahme zur PM vom 26.06.2026, 01:05 Uhr; die vermissten Personen nach Badeunfall in Kirchberg wurden gefunden und geborgen
Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)
Im Zusammenwirken der Rettungskräfte Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und DLRG wurden am Freitag, 26.06.2026, gg. 14:30 Uhr die beiden vermissten Personen in der Nähe des Unglückortes gefunden und von Tauchern der Wasserschutzpolizei geborgen. Die Ermittlungen zur Unfallursache durch die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen dauern an.
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