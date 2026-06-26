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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall bei Mengen auf der B 32
B 311

Landkreis Sigmaringen (ots)

Eine Person ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der B 32 / B 311 bei Mengen schwer bis lebensgefährlich verletzt worden. Ein 27-jähriger Fahrer eines Skoda war gegen 10.45 Uhr gemeinsam mit einer gleichaltrigen Beifahrerin und einem Säugling auf der Bundesstraße in Richtung Mengen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve fuhr der Mann aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er seitlich mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 45-Jährigen sowie dessen Anhänger und prallte im Anschluss gegen die Leitplanke. Bei dem Zusammenstoß wurde der 27-Jährige so schwer verletzt, dass er vom Rettungshubschrauber mit schwersten Verletzungen in eine Klinik geflogen werden musste. Die beiden anderen Insassen wurden indes mit vermutlich leichteren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Der 45 Jahre alte Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch ungeklärter Höhe. Beamte des Polizeiposten Mengen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme für über zwei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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