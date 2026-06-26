Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Nach Zusammenstoß leicht verletzt

Beim Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin sind am Donnerstagvormittag die beiden Beteiligten leicht verletzt worden. Eine 38-jährige Frau überquerte gegen 8.15 Uhr den Fußgängerüberweg in der Karlstraße und wurde dabei von einem 62-jährigen Radfahrer übersehen, der aus der Antonstraße kam. Beide kamen daraufhin zu Fall, dabei verletzte sich die 38-Jährige so, dass sie vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch der 62-Jährige zog sich leichte Blessuren zu, eine Behandlung war bei ihm aber zunächst nicht notwendig.

Sigmaringen

Alkoholisierter Radfahrer

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 57 Jahre alten Radfahrer nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Freitag. Der Mann fuhr mit seinem Mountainbike in der Fürst-Wilhelm-Straße, als er von den Beamten kontrolliert wurde. Es ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Alkoholbeeinflussung, sodass der 57-Jährige einen entsprechenden Test machte. Aufgrund des Ergebnisses von über 1,7 Promille wurde dem Mann in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

Scheer

Zusammenstoß führt zu Leichtverletzter und Sachschaden

Zwei erheblich beschädigte Fahrzeuge und eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in Scheer. Gegen 17 Uhr fuhr der 37-jährige Lenker eines Ford Transit mutmaßlich unachtsam von einem Schotterweg auf die Straße "Am Wasserfall" ein und kollidierte dabei mit dem BMW einer 58-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW gedreht und die Fahrerin leicht verletzt. Sie kam zur weiteren Untersuchung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit, der Gesamtsachschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Inneringen

Bremse mit Kupplung verwechselt - drei beschädigte Fahrzeuge

Mutmaßlich das Brems- mit dem Kupplungspedal in seinem Fahrzeug verwechselt und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht hat ein 38-Jähriger am Donnerstagmorgen in Inneringen. Kurz nach 7 Uhr befuhr der Mann die Gammertinger Straße in Fahrtrichtung Sigmaringen und wollte aufgrund mehrerer abbremsender Fahrzeuge seinen Citroen ebenfalls verlangsamen. Dabei verfehlte er aber offenbar die Bremse, sodass er mit seinem Wagen auf einen Mercedes vor ihm auffuhr und diesen noch auf einen davor fahrenden BMW schob. Nach bisherigem Stand wurde niemand verletzt, der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird insgesamt auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Krauchenwies

Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro hat ein Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 311 zwischen Krauchenwies und Rulfingen gefordert. Die 22-jährige Lenkerin eines Opel erkannte gegen 18 Uhr zu spät, dass ein vor ihr fahrender 35-jähriger Seat-Fahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und dazu anhielt. Die 22-Jährige fuhr wuchtig auf und verletzte sich dadurch leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Seat und sein Beifahrer blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Ostrach

Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss hinterm Steuer

Gleich zwei Autofahrer hat die Polizei in Ostrach in der Nacht auf Freitag unter Rauschmitteleinfluss kontrolliert. Zunächst befuhr am Donnerstagabend ein 34 Jahre alter Mann die Reinhold-Frank-Straße und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Der Test zeigte mehr als 2,5 Promille an. Der Autofahrer musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Gegen 02.30 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Auto und zeigte Auffälligkeiten, die auf die Beeinflussung von Betäubungsmitteln hinwiesen. Mit einem Vortest bestätigte sich der Verdacht der kontrollierenden Beamten, zudem gab der Mann an, kurz zuvor Kokain konsumiert zu haben. Nachfolgend musste der Autofahrer eine Blutentnahme über sich ergehen und sein Fahrzeug stehen lassen. Er muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Pfullendorf

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren kommt auf einen 31-Jährigen zu, den Beamte des Polizeipostens Pfullendorf am Donnerstagnachmittag überprüft haben. Bei der Verkehrskontrolle fiel der Mann durch Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss auf. Da es dem Autofahrer nicht möglich war, einen Vortest durchzuführen, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Mann durfte die Fahrt mit seinem Fahrzeug nicht mehr fortsetzen. Sollte die Auswertung der Blutprobe den Verdacht bestätigen, hat der 31-Jährige mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

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