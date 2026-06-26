Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg / Wangen i.A. / B 32

Verkehrsunfall durch Dieselspur

Eine Kraftstoffspur auf der B 32 war am Donnerstagabend die Ursache für einen Verkehrsunfall und einen größeren Feuerwehreinsatz. Die Spur wurde gegen 22.30 Uhr beginnend in Knollengraben gemeldet und führte weiter bis nach Wangen. Auf der Bundesstraße auf Höhe Wangen stürzte ein 19-jähriger Motorradfahrer aufgrund der rutschigen Fahrbahn. Er und seine gleichaltrige Mitfahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Die Verunreinigung musste von mehreren Feuerwehren abgestreut werden. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen zum Verursacher der Kraftstoffspur aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach.

Ravensburg

Fahrradunfälle im Stadtgebiet

Zwei leicht verletzte Radfahrerinnen und leichte Sachschäden sind die Bilanz von zwei Verkehrsunfällen im Stadtgebiet von Ravensburg am Donnerstag. An der Kreuzung Wilhelmstraße/Frauenstraße hat ein 44-jähriger Lkw-Fahrer gegen 15.30 Uhr eine 48 Jahre alte Radfahrerin beim Abbiegen nach rechts übersehen. Der Lkw touchierte die Radfahrerin und die Frau kam zu Sturz. Um Schlimmeres zu verhindern, rollte sich vom noch fahrenden Lkw weg. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Gegen 11 Uhr parkte ein 79-Jähriger sein Auto im Bereich der Hindenburgstraße. Beim Öffnen seiner Türe übersah er eine 61-jährige Radfahrerin, woraufhin die Frau stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen am Arm und an der Hüfte zu.

Ravensburg

Fahrradunfälle im Stadtgebiet

Bei zwei Fahrradunfällen im Stadtgebiet von Ravensburg sind am Donnerstag zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 11 Uhr parkte ein 79-Jähriger sein Auto im Bereich der Hindenburgstraße. Beim Öffnen der Fahrertür übersah er eine 61-jährige Radfahrerin. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen am Arm und an der Hüfte zu. Gegen 15.30 Uhr streifte ein 44-jähriger Lkw-Fahrer an der Kreuzung Wilhelmstraße/Frauenstraße beim Rechtsabbiegen eine 48-jährige Radfahrerin. Die Frau stürzte, konnte jedoch durch ein schnelles Wegrollen schwerere Verletzungen verhindern. Bei beiden Verkehrsunfällen ermittelt das Polizeirevier Ravensburg wegen fahrlässiger Köperverletzung.

Baindt

Geschwindigkeitskontrolle

Auf der B 30 auf Höhe Baindt hat die Verkehrspolizei am Dienstag Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im kontrollierten Bereich gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Die Beamten stellten insgesamt 14 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 164 km/h. Auf die betroffenen Fahrzeuglenker kommt nun ein Bußgeldverfahren zu, einen Fahrer erwartet zudem ein Fahrverbot.

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