Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 26.06.2026

Krauchenwies/Landkreis Sigmaringen (ots)

Polizei nimmt Einbrecher fest

In Untersuchungshaft befinden sich zwischenzeitlich drei Männer im Alter von 21, 26 und 43 Jahren, die im Verdacht stehen, in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen Betrieb im Industriegebiet Altlachen eingebrochen und Werkzeuge im Wert von rund 85.000 Euro gestohlen zu haben. Das Trio brach ein Fenster des Firmengebäudes gewaltsam auf und entwendete aus den Räumlichkeiten die über 200 kg schweren Spezialwerkzeuge. Bei ihrer Tat wurden die Einbrecher von einer Kamera aufgezeichnet. Da der Einbruch erst am frühen Montagmorgen von Firmenmitarbeitern festgestellt wurde, gelang den drei Tatverdächtigen zunächst die Flucht mit einem Pkw. Das Fahrzeug fiel Beamten der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus schließlich am Montagnachmittag auf der Autobahn kurz vor der tschechischen Grenze auf, weil es augenscheinlich überladen war. Sie stoppten den Wagen, fanden im Fahrzeuginnern das aus dem Einbruch stammende Diebesgut und nahmen die drei Männer vorläufig fest. Die drei dringend Tatverdächtigen wurden am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls erließ und diese in Vollzug setzte. Seither befinden sich die drei rumänischen Staatsangehörigen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell