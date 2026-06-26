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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Immenstaad

Badeunfall mit zwei vermissten Personen

Bodensee vor Kirchberg Am 25.06.2026 kam es gegen 17:10 Uhr im Seeraum vor dem Hafen Kirchberg zu einem tragischen Badeunfall. Zwei Ehepaare waren mit einem Mietboot auf dem Bodensee unterwegs und lagen ca. 200 Meter vor dem Hafen Kirchberg vor Anker. Beide Männer (71 und 76 Jahre) sprangen ins Wasser und gingen vor den Augen der Ehefrauen unter. Bei der Suche nach den beiden Männern waren Kräfte der Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, DLRG inkl. Tauchern und Mantrailerhunde und zwei Sonargeräte, sowie jeweils ein Rettungs- und Polizeihubschrauber im Einsatz. Trotz intensiver Suche konnten die beiden verunfallten Männer am selben Tag nicht aufgefunden werden. Ein Folgesucheinsatz wird am nächsten Tag stattfinden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: 07161 616-0 E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Andreas Schiller
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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