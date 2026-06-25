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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Fahrzeug

Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in der Hochberger Straße in Luditsweiler ums Leben gekommen. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Baufahrzeugs wollte gegen 16.45 Uhr nach links auf ein Grundstück einbiegen und verringerte hierzu seine Geschwindigkeit. Der 58-Jährige, der in gleicher Richtung unterwegs war, setzte mit seiner Honda zum Überholen an und kollidierte mit dem abbiegenden Pritschenwagen des 23-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 58-Jährige so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Sein 36 Jahre alter Sozius wurde indes vom Rettungsdienst mit eher leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige erlitt einen Schock. Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung kümmerten sich um die Unfallbeteiligten und um die Angehörigen. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 7.000 Euro beziffert. Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zur Klärung der Unfallursache kam ein Gutachter vor Ort. Während der Unfallaufnahme ist die Kreisstraße noch bis in die Abendstunden voll gesperrt. Die Straßenmeisterei hat eine Umleitung eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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