Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

36-Jährigen in Gewahrsam genommen

Ein pöbelnder 36-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag für einen Polizeieinsatz am Busbahnhof in Ravensburg gesorgt. Nachdem der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehende Mann gegen Mitternacht von Passanten gemeldet wurde, verhielt er sich auch gegenüber den eingesetzten Beamten äußerst aufbrausend und ließ sich nicht beruhigen. In der Folge wurde er in Gewahrsam genommen und in einer Fachklinik vorgestellt. Bei der Durchsuchung der Tasche des 36-Jährigen fanden die Beamten eine kleinere Menge Amphetamin. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht an geparktem Pkw

Nach einem Verkehrsunfall zwischen Sonntag und Mittwoch in der Federburgstraße ermittelt das Polizeirevier Ravensburg wegen Unfallflucht. Mutmaßlich streifte ein Fahrzeuglenker den abgestellten Ford und kümmerte sich anschließend nicht um den entstandenen Schaden. Der Schaden am geparkten Fahrzeug lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Ravensburg nimmt unter Tel. 0751/803-3333 sachdienliche Hinweise zum Unfall und dem unbekannten Verursacher entgegen.

Weingarten

Verkehrskontrolle

Nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochvormittag ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 34-Jährigen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle zeigte der Fahrer Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln, ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht und schlug auf Cannabis an. Der 34-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte deren Auswertung den Verdacht bestätigen, dürften ein Bußgeld und ein Fahrverbot die Folgen sein. Zudem versäumte es der ausländische Staatsangehörige, seinen Führerschein umschreiben zu lassen, obwohl er sich bereits seit längerer Zeit in Deutschland aufhält. Das Versäumnis hat nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft zur Folge.

Bad Waldsee

Ehering bei Trickdiebstahl gestohlen

Eine bislang unbekannte Täterin hat am Montagvormittag in der Aulendorfer Straße bei einem Trickdiebstahl den Ehering einer Seniorin an sich genommen. Die Unbekannte fragte die 88-Jährige gegen 10.30 Uhr nach einer Apotheke und bedankte sich danach überschwänglich. Sie nahm die Seniorin in den Arm, machte ihr Komplimente und schüttelte ihr heftig die Hand. Später bemerkte die 88-Jährige das Fehlen ihres Eherings. Die Täterin wird als etwa 160cm groß und circa 25 bis 30 Jahre alte mit dunkelbraunen, schulterlangen Haaren und ausländischem Akzent beschrieben. Das Polizeirevier Weingarten bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zu der Tat und der bislang unbekannten Frau.

Wangen im Allgäu/Herfatz

Berauscht im Auto unterwegs

Wegen Fahrens unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln muss sich ein 38-Jähriger verantworten, den eine Streife am Mittwochabend auf der B32 bei Herfatz kontrolliert hat. Bei einer Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten des Polizeireviers Wangen im Allgäu unter anderem Marihuanageruch im Fahrzeug und führten deshalb mit dem Fahrer einen Drogenvortest durch. Dieser erhärtete den Verdacht der Beamten und schlug auf Cannabis und Amphetamin an. Der 38-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Da er zudem keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, behielten die Beamten eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Verfahrens ein.

Leutkirch im Allgäu

Fahrer will bei Drogentest täuschen

Ein 46-Jähriger hat bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Donnerstag versucht, bei einem Drogenvortest zu täuschen. Eine Streife des Polizeireviers Leutkirch stoppte den Autofahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle und wollte mit dem Mann, der Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln zeigte, einen Drogenvortest durchführen. Allen Versuchen zum Trotz, den Beamten Speichel und Wasser als Urinprobe zu verkaufen, musste der 46-Jährige schließlich in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Zudem fanden die Beamten bei den weiteren polizeilichen Überprüfungen heraus, dass der ausländische Staatsangehörige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Der 46-Jährige sieht sich nun Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegenüber. Er musste seinen Pkw selbstverständlich stehen lassen.

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