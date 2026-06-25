Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auffahrunfall fordert drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 313 sind am Mittwochmorgen drei Personen leicht verletzt worden. Ein 36-jähriger Seat-Fahrer war gegen 7.45 Uhr von Inzigkofen in Richtung Sigmaringen unterwegs, erkannte offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender 59 Jahre alter Peugeot-Lenker verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Sowohl der 36-Jährige als auch der 59-Jährige und dessen gleichaltrige Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40.000 Euro.

Sigmaringendorf

Einbruch

In ein Einfamilienhaus in der Sonnenhalde hat im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Der Unbekannte kletterte ersten Erkenntnissen zufolge auf den Balkon und brach dort ein Fenster gewaltsam auf. Im Gebäudeinnern durchsuchte er mehrere Räumlichkeiten und entwendete unter anderem Schmuck. Über eine Türe im Erdgeschoss verließ der Einbrecher in der Folge das Haus. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Polizeireviers Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Krauchenwies

Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der L 456 ereignet hat. Ein 51 Jahre alter VW-Fahrer bog von der Kreisstraße aus Richtung Glashütte kommend in die Landesstraße ein und übersah dabei den Renault einer 47-jährigen Vorfahrtsberechtigten, die in Richtung Pfullendorf unterwegs war. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Wagen.

Scheer

Betrugsversuch - Polizei warnt vor falschen Pflegemitarbeitern

Ermittlungen wegen eines versuchten Betrugs haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen eingeleitet und warnen in diesem Zusammenhang vor vermeintlichen Pflegemitarbeitern. Eine Seniorin wurde am Dienstagnachmittag telefonisch von einer angeblichen Mitarbeiterin eines Pflegestützpunkts kontaktiert und zur Herausgabe ihrer Krankenkassendaten aufgefordert. Da der Seniorin im Laufe des Telefonats Zweifel kamen, beendete sie das Gespräch und wandte sich an die Polizei. Die Beamten warnen vor dieser Betrugsmasche, bei der die Anrufer professionell auftreten und die Betroffenen zu zahlungspflichtigen Leistungen drängen oder Hausbesuche zu vereinbaren versuchen. Die Polizei rät, derartige Telefonate zu beenden, da Mitarbeiter von Pflegestützpunkten nie eigeninitiativ auf potentielle Patienten zugehen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, geben Sie keine persönlichen Daten heraus und sensibilisieren Sie ältere oder pflegebedürftige Angehörige in Bezug auf die Betrugsmasche. Wenden Sie sich im Zweifelsfall direkt an Ihren nächstgelegenen Pflegestützpunkt oder an die Polizei.

Mengen

Frau auf Wohnungssuche entgeht Betrug

Auf der Suche nach einer Wohnung ist am vergangenen Wochenende eine 23-Jährige beinahe Opfer eines Betrugs geworden. Über ein Immobilienportal wurde die Frau auf eine Wohnungsanzeige aufmerksam und nahm Kontakt mit dem Anbieter auf. Dieser forderte von der 23-Jährigen noch vor einer Besichtigung eine Kaution sowie die Installation einer App auf ihrem Smartphone für eine angebliche weitere Abwicklung. Die Frau überwies kein Geld, sondern erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun wegen versuchten Betrugs ermittelt. Mit günstigen Angeboten und vielversprechenden Annoncen locken Betrüger auf Online-Plattformen und in den sozialen Medien Wohnungssuchende an und geben sich als Vermieter aus. Mit dem Vorwand, im Ausland zu leben, fordern sie nach Kontaktaufnahme bereits im Vorfeld die Zahlung einer Kaution oder einer ersten Monatsmiete. Oft existieren die abgebildeten Wohnungen jedoch nicht oder sind nicht verfügbar. Die Polizei rät daher zur Vorsicht bei vermeintlich günstigen Wohnungsangeboten zu marktunüblichen Mietkonditionen. Überweisen Sie keinesfalls im Vorfeld Geld und übersenden Sie keine persönlichen Daten wie Lichtbilder Ihres Ausweises, ohne eine persönliche Begegnung mit dem Vermieter. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Pfullendorf

Kupferdiebe entwenden mehrere hundert Meter Kabel

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter von einer Baustelle im Bereich Hesselbühl Kupferkabel mit gut 400 Metern Länge entwendet. Die Unbekannten verschafften sich offenbar Zugang zu der umzäunten Baustelle, wickelten das rund zwei Zentner schwere Kabel von einer Kabeltrommel und transportierten es ab. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und geht davon aus, dass die Täter ein entsprechendes Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 bei den Ermittlern zu melden.

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