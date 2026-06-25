PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auffahrunfall fordert drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 313 sind am Mittwochmorgen drei Personen leicht verletzt worden. Ein 36-jähriger Seat-Fahrer war gegen 7.45 Uhr von Inzigkofen in Richtung Sigmaringen unterwegs, erkannte offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender 59 Jahre alter Peugeot-Lenker verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Sowohl der 36-Jährige als auch der 59-Jährige und dessen gleichaltrige Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40.000 Euro.

Sigmaringendorf

Einbruch

In ein Einfamilienhaus in der Sonnenhalde hat im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Der Unbekannte kletterte ersten Erkenntnissen zufolge auf den Balkon und brach dort ein Fenster gewaltsam auf. Im Gebäudeinnern durchsuchte er mehrere Räumlichkeiten und entwendete unter anderem Schmuck. Über eine Türe im Erdgeschoss verließ der Einbrecher in der Folge das Haus. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Polizeireviers Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Krauchenwies

Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der L 456 ereignet hat. Ein 51 Jahre alter VW-Fahrer bog von der Kreisstraße aus Richtung Glashütte kommend in die Landesstraße ein und übersah dabei den Renault einer 47-jährigen Vorfahrtsberechtigten, die in Richtung Pfullendorf unterwegs war. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Wagen.

Scheer

Betrugsversuch - Polizei warnt vor falschen Pflegemitarbeitern

Ermittlungen wegen eines versuchten Betrugs haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen eingeleitet und warnen in diesem Zusammenhang vor vermeintlichen Pflegemitarbeitern. Eine Seniorin wurde am Dienstagnachmittag telefonisch von einer angeblichen Mitarbeiterin eines Pflegestützpunkts kontaktiert und zur Herausgabe ihrer Krankenkassendaten aufgefordert. Da der Seniorin im Laufe des Telefonats Zweifel kamen, beendete sie das Gespräch und wandte sich an die Polizei. Die Beamten warnen vor dieser Betrugsmasche, bei der die Anrufer professionell auftreten und die Betroffenen zu zahlungspflichtigen Leistungen drängen oder Hausbesuche zu vereinbaren versuchen. Die Polizei rät, derartige Telefonate zu beenden, da Mitarbeiter von Pflegestützpunkten nie eigeninitiativ auf potentielle Patienten zugehen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, geben Sie keine persönlichen Daten heraus und sensibilisieren Sie ältere oder pflegebedürftige Angehörige in Bezug auf die Betrugsmasche. Wenden Sie sich im Zweifelsfall direkt an Ihren nächstgelegenen Pflegestützpunkt oder an die Polizei.

Mengen

Frau auf Wohnungssuche entgeht Betrug

Auf der Suche nach einer Wohnung ist am vergangenen Wochenende eine 23-Jährige beinahe Opfer eines Betrugs geworden. Über ein Immobilienportal wurde die Frau auf eine Wohnungsanzeige aufmerksam und nahm Kontakt mit dem Anbieter auf. Dieser forderte von der 23-Jährigen noch vor einer Besichtigung eine Kaution sowie die Installation einer App auf ihrem Smartphone für eine angebliche weitere Abwicklung. Die Frau überwies kein Geld, sondern erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun wegen versuchten Betrugs ermittelt. Mit günstigen Angeboten und vielversprechenden Annoncen locken Betrüger auf Online-Plattformen und in den sozialen Medien Wohnungssuchende an und geben sich als Vermieter aus. Mit dem Vorwand, im Ausland zu leben, fordern sie nach Kontaktaufnahme bereits im Vorfeld die Zahlung einer Kaution oder einer ersten Monatsmiete. Oft existieren die abgebildeten Wohnungen jedoch nicht oder sind nicht verfügbar. Die Polizei rät daher zur Vorsicht bei vermeintlich günstigen Wohnungsangeboten zu marktunüblichen Mietkonditionen. Überweisen Sie keinesfalls im Vorfeld Geld und übersenden Sie keine persönlichen Daten wie Lichtbilder Ihres Ausweises, ohne eine persönliche Begegnung mit dem Vermieter. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Pfullendorf

Kupferdiebe entwenden mehrere hundert Meter Kabel

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter von einer Baustelle im Bereich Hesselbühl Kupferkabel mit gut 400 Metern Länge entwendet. Die Unbekannten verschafften sich offenbar Zugang zu der umzäunten Baustelle, wickelten das rund zwei Zentner schwere Kabel von einer Kabeltrommel und transportierten es ab. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und geht davon aus, dass die Täter ein entsprechendes Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 bei den Ermittlern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Radfahrer unter Drogeneinfluss gestoppt Strafrechtlich ermittelt die Polizei gegen einen 23-jährigen Mann, der am späten Mittwochnachtabend in der Friedrichstraße aufgefallen ist. Eine Streife bemerkte den Radfahrer, als er den Verbindungsweg von der Uferstraße kommend in deutlichen Schlangenlinien befuhr und beinahe stürzte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutliche ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 18:45

    PP Ravensburg: Kind wird bei Unfall tödlich verletzt

    Kisslegg (Landkreis Ravensburg) (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Parkstrasse ist am Mittwochnachmittag ein 6-jähriges Mädchen ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen der Ermittler der Verkehrspolizei zufolge war das Kind kurz nach 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Parkstrasse unterwegs. Während ein 48-jähriger Linienbus-Fahrer an dem Mädchen vorbeifuhr, kam dieses aus noch unklarer Ursache zu Fall und wurde ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 11:24

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Pfullendorf Zwei Verletzte nach Kollision im Einmündungsbereich Am frühen Dienstagabend gegen 18:45 Uhr kam es in Pfullendorf an der Zufahrt zum Gewerbegebiet Seepark zur Kollision zwei Pkws. Bisherigen Erkenntnissen nach befuhr ein 25-jähriger Audi-Fahrer die L194 aus Richtung Krauchenwies kommend in Richtung Pfullendorf. An der Einmündung zur Otterswanger Straße, also der untergeordneten Ausfahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren