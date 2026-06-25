Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Strafrechtlich ermittelt die Polizei gegen einen 23-jährigen Mann, der am späten Mittwochnachtabend in der Friedrichstraße aufgefallen ist. Eine Streife bemerkte den Radfahrer, als er den Verbindungsweg von der Uferstraße kommend in deutlichen Schlangenlinien befuhr und beinahe stürzte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutliche motorische Auffälligkeiten sowie eine verwaschene Aussprache fest. Ein Vortest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Zudem räumte der 23-Jährige ein, am selben Tag größere Mengen Cannabis sowie in den Vortagen Kokain konsumiert zu haben. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten und wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Friedrichshafen

Frau sexuell belästigt

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei gegen einen 63-jährigen Mann, der am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr am Stadtbahnhof eine 24-Jährige unsittlich berührt hat. Die Frau saß mit einer Begleiterin auf einer Bank, als der Tatverdächtige an sie herantrat. Obwohl die Frauen ihm zu verstehen gaben, dass sie keinen Kontakt wünschten, ging der Mann nicht weg, sondern fasste der Geschädigten an die Brust. Als er sich danach entfernte, warf er noch eine Glasflasche auf die Straße. Im Rahmen der Fahndung konnte der 63-Jährige kurze Zeit später am Bahnhof von einer Streife angetroffen werden. Da er sich auch gegenüber den Beamten weiterhin aggressiv verhielt, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung mit Pfefferspray

Nach einer gefährlichen Körperverletzung in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr in der Friedrichstraße ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Laut eines 17-Jährigen sei dieser offenbar versehentlich an einem Fußgängerüberweg mit zwei Männern zusammengestoßen. Es entwickelte sich ein Streit, vor dem der Jugendliche schließlich flüchtete. Die beiden Unbekannten verfolgten ihn jedoch bis in die Uferstraße, wo einer von ihnen dem 17-Jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben soll. Während der Jugendliche vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste, flüchteten die Angreifer in Richtung Innenstadt. Das Duo wird als etwa 175 bis 180 cm groß und schlank beschrieben. Beide hatten schwarze Haare und trugen schwarze Kleidung, einer davon ein Adidas-Oberteil mit Reißverschluss. Das Polizeirevier Friedrichshafen führt die Ermittlungen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro

Opfer von Internetbetrügern ist am Montagvormittag ein 56-jähriger Mann geworden. Er hatte auf einem Online-Marktplatz ein Keyboard zum Verkauf angeboten, woraufhin sich ein vermeintlicher Kaufinteressent bei ihm meldete. Der Unbekannte schickte dem Verkäufer eine E-Mail mit einem manipulierten Link und gab sich als Support-Mitarbeiter des Portals aus. Um die angebliche Zahlung zu autorisieren, sollte das Opfer im Online-Banking eine vermeintliche Prüfziffer eingeben. Der Mann trug daraufhin die Ziffernkombination in das Betragsfeld ein, woraufhin eine Überweisung von 3.800 Euro vom Konto des Geschädigten ausgelöst wurde. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Überlingen

Jugenschutzkontrollen

Bei Jugendschutzkontrollen am Montag und Dienstag hat das Amt für öffentliche Ordnung zusammen mit der Polizei mehrere Verstöße festgestellt. Nach Hinweisen von Eltern wurden gezielte Alkohol- und Zigarettentestkäufe durchgeführt. Zwei 17-jährige Testkäufer suchten jeweils zwischen 13 und 15 Uhr insgesamt acht Geschäfte, Kioske und Tankstellen auf. In sieben Verkaufsstellen wurden den Minderjährigen ohne Alterskontrolle Vapes, Zigaretten oder Alkohol verkauft. Bei der direkten Rückabwicklung der Käufe zeigten sich die Betroffenen größtenteils einsichtig. Auf die Betreiber kommen nun Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz zu.

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