Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Neukirch

Nach Unfall beim Ausparken Geschädigte gesucht

Zu einem Unfall beim Ausparken am Mittwochabend in der Essacher Straße sucht die Polizei die Eigentümer des dabei beschädigten Fahrzeugs. Eine 31-jährige Pkw-Lenkerin touchierte gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes einen abgestellten, wohl dunkelroten Wagen. Hierdurch entstand an dessen Heck ein leichter Streifschaden. Während die Frau in den Supermarkt ging, fuhr das Fahrzeug davon. Um die Schadensregulierung zu ermöglichen, werden die Eigner des Pkw gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden, da der Unfall dort gemeldet wurde.

Meckenbeuren

Trickdiebstahl

Opfer eines Trickdiebstahls ist am Donnerstagnachmittag ein 24-Jähriger in Meckenbeuren geworden. Ein bislang unbekannter Täter klingelte an der Wohnungstür, woraufhin der Vater des jungen Mannes öffnete, während der 24-Jährige schlief. Unter dem Vorwand, seinem Sohn ein Kleidungsstück zurückbringen zu wollen, verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zu den Räumen und verlangte im weiteren Verlauf nach einem Glas Wasser. Nachdem der Täter einige Zeit später die Wohnung verlassen und das angebliche Kleidungsstück wieder mitgenommen hatte, wurden Vater und Sohn misstrauisch. Sie stellten dann fest, dass offenbar mehrere Silbermünzen von dem Unbekannten gestohlen wurden. Nun ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen und weist in diesem Zusammenhang auf die immer wieder vorkommende Masche des Haustürbetrugs und Trickdiebstahls hin. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung und schon gar nicht unbeaufsichtigt. Weitere Infos zu den verschiedenen Betrugsmaschen sind im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention zu finden unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/.

Salem

Zimmerbrand

Zu einem gemeldeten Gebäudebrand rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am späten Donnerstagvormittag in die Bahnhofstraße aus. Gegen 11 Uhr hatten Zeugen Rauch aus dem Haus wahrgenommen und den Notruf gewählt. Wie sich herausstellte, war aus bislang nicht geklärter Ursache ein Zimmerbrand in der Küche einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen, der von den Einsatzkräften rasch gelöscht werden konnte. Durch den Rauch und das Löschwasser sind sowohl die Brandwohnung als auch die darunterliegenden Räumlichkeiten derzeit unbewohnbar. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand, der Gesamtsachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Salem

Feuerwehreinsatz nach Gasaustritt

Abermals in die Bahnhofstraße ausrücken mussten die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag. Gegen 15.45 Uhr war der Austritt von Gas aus einem Flüssiggastank an einem Gebäude nahe der Bahnlinie gemeldet worden, der sich vor Ort so bestätigte. Möglicherweise aufgrund Überhitzung des Gefäßes ließ der Sicherheitsmechanismus des Tanks das Gas austreten, von dem keine größere Gefahr ausging. Dennoch sperrte die Feuerwehr den Bereich bis etwa 17.20 Uhr ab und überwachte die Maßnahmen. Temporär war auch die Bahnlinie davon betroffen. Eine Fachfirma wurde verständigt und wird sich nun weiter um den Tank kümmern. Personen- oder Sachschaden entstand nach derzeitigem Stand nicht.

Owingen

Sachschaden nach Auffahrunfall

Zwei Fahrzeuge waren nach einem wuchtigen Auffahrunfall am Donnerstagmorgen auf der L 195 nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 7 Uhr musste die 44-jährige Lenkerin eines Ford, welche die L 195 von Herdwangen in Richtung Owingen befuhr, bei Herdetsweiler stark bremsen, um einem Bus das Einfahren aus einer Haltestelle zu ermöglichen. Dies erkannte der 24-jährige Lenker eines nachfolgenden Fiat zu spät und fuhr mutmaßlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands wuchtig auf den Ford auf. Während die Beteiligten nach derzeitigem Stand unverletzt blieben, entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 13.000 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Schwer verletzt wurde ein 14-jähriger Pedelec-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Straße "Im Öschle". Gegen 7 Uhr parkte der 70-jährige Fahrer eines Audi rückwärts aus und übersah dabei offenbar den jungen Radfahrer, der die Straße in Richtung Überlinger Straße befuhr. Durch die folgende heftige Kollision stürzte der 14-Jährige und verletzte sich dabei so erheblich, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 13.000 Euro, das Pedelec dürfte dabei einen Totalschaden erlitten haben.

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