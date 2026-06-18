Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrskontrollen

Bei Verkehrskontrollen der Verkehrspolizei Ravensburg am Mittwochnachmittag in der Friedrichshafener Straße hat der Drogenvortest bei einem 39 Jahre alten Autofahrer auf Kokain angeschlagen. Der Mann zeigte bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten und musste nach dem Drogenvortest in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte sich bei der Auswertung der Blutprobe der Verdacht der Drogeneinwirkung bestätigen, kommen auf den Fahrzeuglenker ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein Fahrverbot zu. Sieben weitere Verkehrsteilnehmer müssen nach den Verkehrskontrollen mit Anzeigen an die Bußgeldstelle rechnen, da sie ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten, ihr Fahrzeug keine ausreichende Profiltiefe zeigte, die Hauptuntersuchung überfällig war oder von ihnen verbotenerweise ein Blitzer-Warngerät genutzt wurde.

Ravensburg

Ermittlungen nach Auseinandersetzung - Beteiligten in Gewahrsam genommen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei 29- und 37-Jährigen im Bereich der Georgstraße / Eisenbahnstraße ermittelt das Polizeirevier Ravensburg. Die beiden Beteiligten gerieten in der Nacht auf Donnerstag aneinander, wobei der 29-Jährige auf sein Gegenüber eingeschlagen haben und der 37-Jährige dem Jüngeren mit Steinen in den Händen verbal gedroht haben soll. Bei den folgenden polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 37-Jährige die Einsatzkräfte, er wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen und musste die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Zudem stellten die Beamten bei dem 37-Jährigen eine Spritze mit Kokain sicher. Gegen beide Beteiligte werden nun entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Weingarten

Stark alkoholisierte Autofahrer gestoppt

Beamte des Polizeireviers Weingarten und der Verkehrspolizei Ravensburg haben am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag zwei stark alkoholisierte Autofahrer getoppt. Bei einer 38 Jahre alten Autofahrerin zeigte der Alkoholvortest über drei Promille an. Angehalten wurde die Sie von einer Streife der Verkehrspolizei, da die Frau verbotenerweise während der Fahrt mit ihrem Mobiltelefon telefonierte. Sie sieht sich nun einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegenüber und musste bei den Beamten ihren Führerschein und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Der zweite Autofahrer, der von einer Streife des Reviers Weingarten getoppt wurde, war derart alkoholisiert, dass er neben seinem Pkw erbrochen hatte und nicht in der Lage war, einen Alkoholvortest durchzuführen. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, als der Mann im Bereich der Waldseer Straße in offenkundig alkoholisiertem Zustand in seinen Pkw gestiegen und davongefahren war. Auch bei ihm ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Isny im Allgäu

Sachbeschädigung an Aussichtsturm "Schwarzer Grat"

Unbekannte haben zwischen Samstagmittag und Mittwochmorgen auf dem Aussichtsturm "Schwarzer Grat" bei Großholzleute mehrere fest verschraubte Holzbänke mutwillig beschädigt. Die Täter rissen eine Bank augenscheinlich regelrecht ab. Unklar ist, ob die Holzteile als Brennholz an einer dortigen Grillstelle verwendet worden sind. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung und den unbekannten Tätern geben können, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden. Insgesamt dürfte ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden sein.

Wangen im Allgäu

Autofahrer alkoholisiert

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu gegen einen 57-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle am späten Mittwochabend. Der alkoholisierte Autofahrer wurde von einer Polizeistreife zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und pustete bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit über 1,1 Promille. Der 57-Jährige musste seinen Wagen in der Folge stehen und sich in einem Krankenhaus eine Blutprobe abnehmen lassen sowie seinen Führerschein abgeben.

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