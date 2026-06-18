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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Ostrach

Unfall - Motorradfahrer nimmt Omnibus Vorfahrt

Nach bisherigen Erkenntnissen nur leichtere Verletzungen hat ein Motorradfahrer erlitten, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Weiherstraße von einem Omnibus mehrere Meter mitgeschleift wurde. Der 15-Jährige war mit seinem Kleinkraftrad in der Weiherstraße in Richtung Pfullendorfer Straße unterwegs, als er die Vorfahrt einer von rechts aus der Albert-Reis-Straße kommenden Fahrerin des Omnibusses missachtete. Der Rettungsdienst brachte den Teenager zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden von rund 7.000 Euro, unter anderem splitterte die Frontscheibe am Omnibus.

Herdwangen-Schönach

Verkehrsinsel überfahren

Eine Verkehrsinsel in der Bodenseestraße hat eine 68-jährige Dacia-Fahrerin am Mittwochabend überfahren und Sachschaden von über 2.000 Euro verursacht. Durch den Unfall wurden neben dem Unfallwagen unter anderem zwei Verkehrsschilder und die Bepflanzung beschädigt. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Ersten Angaben der Fahrerin zufolge könnte eine medizinische Ursache Grund für den Unfall gewesen sein. Sie erlitt durch die Kollision keine Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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