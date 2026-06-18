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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Lagergebäude und Transporter in Brand

Neufra (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Mehrere hunderttausend Euro Sachschaden hat ein Brand zur Folge, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einem ehemaligen Unternehmensareal in der Hohenzollernstraße ausgebrochen ist. Gegen 23.15 Uhr rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr sowie Polizei und Rettungsdienst aus, nachdem auf dem Gelände zwei zusammenhängende Lagergebäude und ein Transporter in Brand geraten waren. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Morgenstunden an. Personen wurden nicht verletzt. Die an das Gelände angrenzende Bundesstraße 32 musste im Zuge des Einsatzes voll gesperrt werden. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zum Brand übernommen und zieht nach bisherigen, noch nicht abschließenden Erkenntnissen, einen technischen Defekt an dem geparkten Transporter als Ursache in Betracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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