Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ohne Führerschein unterwegs

Weil er ohne Führerschein unterwegs war, muss ein 18-Jähriger mit einem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Der junge Mann und sein 17-jähriger Mitfahrer wurden am frühen Mittwochmorgen in der Straße "In den Burgwiesen" zunächst von einer Polizeistreife kontrolliert, weil die beiden ohne Helm mit einem Roller fuhren. Bei der Überprüfung fiel jedoch auf, dass der Fahrer keinen Führerschein hat. Auch der Mitfahrer muss mit einer Anzeige rechnen, da der Roller auf ihn zugelassen war und er somit die Fahrt ohne Fahrerlaubnis zugelassen hatte.

Bad Saulgau

Zeugen zu Auseinandersetzung im Straßenverkehr gesucht

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung im Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau und sucht Zeugen. Den Angaben einer 46-jährigen Fußgängerin zufolge sei diese am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg von Lampertsweiler nach Bondorf unterwegs gewesen, als ein älterer roter Mercedes in gleicher Richtung äußerst knapp an ihr vorbeigefahren sei. Nachdem die Frau daraufhin ihr Unverständnis gezeigt hätte, hätte der Pkw gewendet und es sei mit dem Autofahrer zu einem handfesten Streit gekommen, in dessen Verlauf dieser die 46-Jährige in den Acker gestoßen, mehrfach gegen ihre Füße getreten und etwas später ihr Handy weggenommen habe. Außerdem sei er mit seinem Pkw auf die Frau zugefahren, als sie wieder aufgestanden war, und habe sie dabei leicht touchiert. Danach sei er in Richtung Lampertsweiler davongefahren. Der Mann wird als etwa 20 Jahre alt, rund 178 cm groß und mit hellen kurzen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit habe er eine Brille, Arbeitskleidung, eine kurze Hose und Gummistiefel getragen. Das Fahrzeug war ein älterer roter Mercedes, evtl. 190er, mit dem Teilkennzeichen BC- (Biberach). Am Pkw sei zudem wohl das rechte Bremslicht defekt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet etwaige Zeugen der Auseinandersetzung oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Brand im Schredderwerk

Aufgrund eines Brandes in einem Schredderunternehmen in Herbertingen rückten am Dienstag gegen 23.45 Uhr Feuerwehr und Polizei aus. Ein Schutthaufen geriet vermutlich aufgrund einer Selbstentzündung in Brand und verursachte eine starke Rauchentwicklung sowie meterhohe Flammen. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt und es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Hohentengen

Zeugin nach Verkehrsunfall gesucht

Nach einer Zeugin, die im Zuge eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen an der Grund- und Hauptschule Gildehaus geholfen hat, sucht das Polizeirevier Bad Saulgau. Gegen 7.45 Uhr hatte auf dem dortigen Parkplatz ein 49-jähriger Pkw-Lenker beim rückwärts Ausparken einen 12-jährigen Radfahrer übersehen und war mit diesem zusammengestoßen. Dadurch hatte sich der Junge leichte Verletzungen zugezogen, woraufhin die Frau zu Hilfe kam und sich um den 12-Jährigen kümmerte. Sie wird nun gebeten, sich bei den Beamten unter Tel. 07581/482-0 zu melden, um möglicherweise noch weitere Informationen zum Unfallhergang geben zu können.

Ostrach

Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmorgen zwischen Tafertsweiler und Bolstern von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei leicht verletzt. Die junge Frau fuhr gegen 7.30 Uhr zunächst in den Grünstreifen und kollidierte mit zwei Leitpfosten, bevor sie ihr Fahrzeug gegensteuerte und so wieder auf die Fahrbahn lenkte. In Folge dessen geriet sie ins Schleudern, kam erneut von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Pkw. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Die Autofahrerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

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