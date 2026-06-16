Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht auf Parkplatz

Am Montagmorgen hat gegen 10 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Parkplatz in der Waggershauser Straße einen geparkten Lkw touchiert und ist im Anschluss geflüchtet. Der am Lastwagen entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat den Unfall aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug.

Friedrichshafen

Betrüger erbeuten Krypto-Wallet

Eine 40-jährige Frau ist am Montagnachmittag Opfer von Telefonbetrügern geworden. Unbekannte, die sich als Mitarbeiter eines Zahlungsdienstleisters ausgaben, spielten ihr vor, ihr Konto sei gehackt worden. Unter diesem Vorwand brachten die Täter die Frau dazu, eine App auf ihrem Mobiltelefon zu installieren. Durch den gewährten Fernzugriff erlangten die Betrüger sensible Daten und übernahmen ein digitales Guthabenkonto der Geschädigten, aus dem sie mehrere hundert Euro entwendeten. Die 40-Jährige wurde nach dem Telefonat stutzig und veranlasste die Sperrung ihrer Konten. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat nun die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Betrugs aufgenommen.

Meckenbeuren

Verkehrsunfallflucht an geparktem Auto

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am vergangenen Wochenende in der Ferdinand-von-Schill-Straße einen grauen Opel Insignia beschädigt und im Anschluss das Weite gesucht. Der Unbekannte streifte den geparkten Wagen im Zeitraum zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken am Heck. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Der Polizeiposten Meckenbeuren hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07542/9432-0 entgegen.

Salem

Rollerfahrer bedrängt Autofahrerin und flüchtet nach Unfall

Wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen einen unbekannten Zweiradfahrer. Eine 24-jährige VW-Fahrerin war am Montagabend gegen 22.15 Uhr von Weildorf in Richtung Beuren unterwegs, als ihr ein schwarzer Roller extrem dicht auffuhr und mehrfach versuchte, sie rechts zu überholen. Nachdem die Frau auf einen Parkplatz im Bereich der Ringstraße einbog, folgte ihr der Drängler. Beim Versuch der 24-Jährigen, den Parkplatz wieder zu verlassen, verlor der Verfolger in einer Kurve die Kontrolle und prallte gegen das Heck des stehenden Autos. Im Anschluss flüchtete der etwa 20 bis 30 Jahre alte Mann auf seinem Roller mit einem Friedrichshafener Kennzeichen (FN). Er trug ein schwarzes Sport-T-Shirt sowie einen schwarzen Helm und wird als etwa 180cm groß und schlank beschrieben. Am VW entstand durch den Aufprall des Rollers Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Überlingen nimmt Hinweise zu dem Unbekannten unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

Salem

Unfallflucht auf Parkplatz

Zeugen sucht der Polizeiposten Salem, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montagvormittag auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße einen BMW angefahren hat. Der Spurenlage zufolge dürfte der Unbekannte im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 11.20 Uhr vermutlich beim Ausparken gegen die vordere rechte Seite des BMW geprallt sein. Ohne den Sachschaden an Stoßstange, Kotflügel und Felge in Höhe von rund 1.500 Euro zu melden, suchte der Unfallverursacher im Anschluss das Weite. Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher werden unter Tel. 0755/8269-0 entgegengenommen.

Sipplingen

Parkautomat angebohrt - Hoher Sachschaden

Wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Überlingen, nachdem Unbekannte im Laufe der vergangenen Woche einen Parkautomaten auf dem Parkplatz West beschädigt haben. Mitarbeiter der Gemeinde entdeckten die Tat am Montagmorgen bei der routinemäßigen Leerung. Da die Außenverkleidung keine Hebelspuren aufwies, fiel die Beschädigung erst beim Öffnen des Geräts auf. Unbekannte hatten gezielt Bohrlöcher am innenliegenden Tresor gesetzt. Unklar ist noch, ob die Täter tatsächlich Bargeld erbeuten konnten. Der am Automaten entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Aktivitäten auf dem Parkplatz im Zeitraum von Montag, 08.Juni, bis Montag, 15.Juni, werden unter Tel. 07551/804-0 erbeten.

Überlingen

Auseinandersetzung am Mantelhafen (Nachmeldung)

Nach der gewaltsamen Auseinandersetzung am Freitagabend (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6294870) wurde der dringend tatverdächtige 15-Jährige am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen des Verdachts des versuchten Totschlags einen Untersuchungshaftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Seither befindet sich der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.

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