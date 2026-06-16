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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 16.06.26

Sauldorf/Landkreis Sigmaringen (ots)

Automatenaufbrecher in Untersuchungshaft

Zwischenzeitlich in Untersuchungshaft sitzen zwei Männer, die im Verdacht stehen, am späten Freitagabend zwei Selbstbedienungsautomaten in einem Unterstand in Sauldorf aufgebrochen und aus diesen Bargeld entwendet zu haben. Kurz vor 23 Uhr bemerkte ein Zeuge, wie einer der beiden an einem der Automaten hantierte. Der zunächst Unbekannte flüchtete fußläufig, nachdem er sich entdeckt wähnte. Im Zuge der daraufhin eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen sich Hinweise auf ein benutztes Fahrzeug ergaben, konnte der gesuchte Pkw im Bereich Herbertingen festgestellt und die beiden Insassen kontrolliert werden. Im Inneren des Fahrzeugs wurden weitere belastende Beweismittel aufgefunden, worauf die 22 und 23 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und noch am Wochenende auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt wurden. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen die beiden rumänischen Tatverdächtigen an und setzte die Untersuchungshaftbefehle in Vollzug. Der 22- und der 23-Jährige wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Polizei, in deren Verlauf auch geklärt werden muss, ob das Duo möglicherweise noch für weitere Taten in Betracht kommt, sind noch nicht abgeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hechingen
Staatsanwältin Jasmin Eppler
Tel. 07471 1805-229

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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