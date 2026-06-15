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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 15.06.2026

Überlingen (Bodenseekreis) (ots)

Auseinandersetzung am Mantelhafen - Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Freitagabend im Bereich Mantelhafen in Überlingen ermitteln die Staatsanwaltschaft Konstanz und die Kriminalpolizei gegen mehrere Jugendliche und Heranwachsende, unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Gegen 18.45 Uhr gerieten vor Ort eine fünfköpfige und eine dreiköpfige Personengruppe in einen handfesten Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 15-jähriger Jugendlicher mit einer Brechstange auf den Kopf eines gleichaltrigen Kontrahenten geschlagen haben. Das Opfer erlitt dabei eine schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzung am Hinterkopf und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach der Tat verfolgte die Gruppierung um den Angreifer die andere Partei zunächst weiter, flüchtete dann jedoch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen.

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit zu den genauen Hintergründen und dem konkreten Ablauf des Vorfalls. Da zudem eine Bedrohung mit einem Messer im Raum steht, wurden auch Ermittlungsverfahren gegen die weiteren beteiligten Personen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Zeugen, die die Tat im Bereich der Seestraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Erster Staatsanwalt Mathy Tel. 07531/280-0

Polizeioberkommissar Luca Bosch Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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