Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Stockach/Landkreis Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall auf dem Fahrradweg an der Landesstraße 205 zwischen Mahlspüren i.T. und Billafingen am Samstagabend. Gegen 19 Uhr fuhr ein 62-Jähriger auf dem Radweg in Richtung Billafingen. Dabei kam er vermutlich alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 07733 9960-0 beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen zu melden.

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