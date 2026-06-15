Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Schlier / Wetzisreute

Ein Dutzend Bäume beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben zwischen Freitag und Samstag offenkundig mutwillig zwölf Bäume beschädigt und dabei Sachschaden von mehreren tausend Euro angerichtet. An den jungen Bäumen, die entlang der Straße zwischen Eratsrain und der Truchseßstraße angepflanzt sind, wurden die Baumkronen vollständig abgeknickt und abgetrennt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Hinweise zu der Tat und den Tätern geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in der Abt-Hyller-Straße einen Verkehrsunfall verursacht und dabei einen Radfahrer leicht verletzt. Der 42-Jahre alte Talisman-Fahrer wollte von der Fliederstraße in die Abt-Hyller-Straße einfahren und übersah dabei einen 46 Jahre alten Radfahrer, der auf dem dortigen Radweg in Richtung Berg unterwegs war. Der Radler stürzte und zog sich leichtere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf wenige hundert Euro beziffert. Im Zuge der Unfallaufnahme überprüften die Beamten des Polizeireviers Weingarten auch die Fahrtüchtigkeit des 42-jährigen Unfallverursachers. Dabei stellten sie Anzeichen für den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln fest. Ein Alkoholtest zeigte weit über 1,1 Promille an, einen freiwilligen Drogenvortest lehnte der Mann ab. Er musste schließlich in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, die nun auf Alkohol und Drogen untersucht wird. Der 42-Jährige sieht sich nun einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen, sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Eichstegen

Sekundenschlaf führt zu Unfall

Am Sonntagnachmittag ist ein 72-jähriger Autofahrer auf der B32 bei Altshausen mutmaßlich aufgrund Sekundenschlafs verunfallt. Der 72-Jährige befuhr die B32 gegen 14 Uhr von Altshausen in Richtung Bad Saulgau, als er kurz vor dem Weiler Hangen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen, dann mit einem Leitpfosten und kam in der Folge mehrere Meter weiter in einem Feld zum Stehen. Eigenen Angaben zufolge war der Fahrer am Steuer eingenickt. Verletzt wurde der 72-Jährige bei dem Unfall nicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf den Pkw-Lenker kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Bad Wurzach

Motocross-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Vor einer Polizeikontrolle ist am Sonntagabend kurz nach 21.30 Uhr ein bislang unbekannter Motocross-Fahrer in der Ravensburger Straße geflüchtet. Der Zweiradfahrer beschleunigte und fuhr über die B465, Kimpfler und Ziegelbach davon, bis er sich im Bereich der Grundschule Haid einen Straßenpoller zu Nutze machte und entkommen konnte. Bei seiner Flucht überholte der Unbekannte unter anderem einen Pkw über eine Sperrfläche hinweg und fuhr entgegen der Fahrtrichtung. Gegen den Motocross-Fahrer wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens strafrechtlich ermittelt. Der Unbekannte dürfte etwa 170cm groß und von schlanker Statur sein. Er war dunkel gekleidet und trug unter anderem eine Jogginghose, Handschuhe, einen dunklen Motocross-Helm, eine Skibrille sowie weiße Nike Schuhe. Personen, die durch die Fahrt des jungen Mannes gefährdet wurden, die Flucht beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 auf dem Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Aichstetten / A 96

Gegenstände von Autobahnbrücke geworfen - Polizei ermittelt

Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Verkehrspolizei Kißlegg nachdem Unbekannte am Sonntagabend Gegenstände von einer Autobahnbrücke geworfen haben. Zunächst ging gegen 19.45 Uhr die Meldung ein, dass Unbekannte Ziegel von einer Autobahnbrücke auf Höhe Aitrach aus auf die Fahrbahn geworfen hätten. Eine unverzügliche Überprüfung durch Polizeistreifen konnte das nicht bestätigen. Gegen 21 Uhr warfen Unbekannte jedoch ein rohes Ei von der Autobahnbrücke, das mit einem lauten Knall auf die Windschutzscheibe einer Autofahrerin prallte und ihre Sicht kurzzeitig einschränkte. Sachschaden entstand nicht. Die Unbekannten konnten bislang nicht gestellt werden. Ersten Hinweisen zufolge dürfte es sich bei dem Eier-Werfer augenscheinlich um einen Jungen im Alter zwischen 11 und 13 Jahren gehandelt haben. Die Verkehrspolizei Kißlegg bittet Verkehrsteilnehmer und andere Personen, die Hinweise im Zusammenhang mit dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr geben können, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Aichstetten / A 96

Feuerwehr und Rettungsdienst rücken zu Reifenbrand an Reisebus aus

Zu einem Reifenbrand an einem Reisebus im Bereich der Autobahnabfahrt Aichstetten sind am Sonntagmorgen gegen 7.45 Uhr Feuerwehr und Rettungsdienst ausgerückt. Wohl aufgrund eines technischen Defekts an einer Luftleitung hatten offenbar Bremsen des Fahrzeugs blockiert und aufgrund der Hitzeentwicklung mehrere Reifen Feuer gefangen. Während der Fahrer des Reisbusses die Flammen löschte, konnten sich die rund vier Dutzend Fahrgäste in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Wehrleute übernahmen die weiteren Löscharbeiten, die Fahrgäste konnten ihre Reise am nächsten Bahnhof fortsetzen. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Achberg / A 96

Absperrbaken an Baustelle beschädigt - Unfallflucht

Im Bereich einer Baustelle auf der A 96 bei Achberg hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in Fahrtrichtung Lindau Unfallflucht begangen. Der Unbekannte kollidierte mit vier Absperrbaken und kümmerte sich im Anschluss nicht um die Regulierung des entstandenen Sachschadens von mehreren hundert Euro. Die Verkehrspolizei Kißlegg hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben könne, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

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