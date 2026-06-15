Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter streift Ford Mondeo und flüchtet

Rund 4.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker bei einem Verkehrsunfall am späten Freitagabend gegen 23.45 Uhr auf der K7739 kurz vor der Ortseinfahrt Unterraderach verursacht. Eine 45-jährige Ford-Fahrerin war in Fahrtrichtung Unterraderach unterwegs, als ihr der Unbekannte entgegenkam. Im Vorbeifahren kam es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge, bei der der Außenspiegel des Mondeos abgerissen und die Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Verursacher, an dessen Wagen der linke Außenspiegel ebenfalls beschädigt sein dürfte, setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung im Linienbus - Jugendlicher greift Fahrgast mit Nothammer an

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen nach einer Auseinandersetzung am späten Freitagabend in einem Linienbus. Auf Höhe des Stadtgartens geriet ein bislang unbekannter Jugendlicher gegen 22.30 Uhr mit einer Gruppe in Streit. In dessen Verlauf schlug der Unbekannte mit einem zuvor im Bus entwendeten Nothammer gegen den Kopf eines 19-Jährigen und verletzte ihn glücklicherweise nur leicht. Ein weiterer Schlag nach einem 18-Jährigen, der den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollte, verfehlte diesen knapp. An der Haltestelle Graf-Zeppelin-Haus flüchtete der Täter zu Fuß aus dem Bus. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der flüchtige, etwa 16 bis 18 Jahre alte und 175 cm große Tatverdächtige hat ein südländisches Erscheinungsbild und längere schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Jacke und einer schwarzen Jeans. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Zwei Verletzte bei Baumaufprall

Zwei Verletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen gegen 8 Uhr auf der B30 ereignet hat. Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als er auf Höhe Gerbertshaus aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinunterfuhr und gegen einen Baum prallte. Der 53-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen.

Meckenbeuren

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Einen Auffahrunfall mit einem Sachschaden von mindestens 26.000 Euro hat am Samstagnachmittag gegen 17.45 Uhr ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer auf der B467 verursacht. Zuvor hatte ein Autofahrer beim Linksabbiegen kurzzeitig die Fahrbahn blockiert, weil er zurücksetzen musste. Die beiden nächsten Fahrzeuge bremsten deshalb rechtzeitig ab. Der 35-Jährige erkannte die Situation zu spät und krachte in das Heck des VW Polo einer 74-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo noch auf den davorstehenden BMW eines 25-Jährigen geschoben. Während der 35-Jährige mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste, blieben die beiden anderen Autofahrer unverletzt. An dem Mercedes des Verursachers löste der Airbag aus und es entstand wirtschaftlicher Totalschaden von über 8.000 Euro.

Meckenbeuren

Rücksichtslose Fahrweise auf der B30

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen einen 18-jährigen VW-Fahrer und sucht nach weiteren Zeugen sowie gefährdeten Personen. Ein Zeuge meldete am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr einen schwarzen VW Golf mit Hallenser Kennzeichen (HAL-), welcher auf der B30 von Meckenbeuren-Buch in Richtung Friedrichshafen rücksichtslos überholte. Der Fahranfänger soll mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeugkolonnen verbotswidrig über Linksabbiegespuren überholt haben. Laut Zeugenangaben kam es dabei beinahe zu einem Unfall mit dem Gegenverkehr. Eine Streife konnte den Wagen kurz darauf in Friedrichshafen stoppen. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Autofahrerin deutlich alkoholisiert

Rund 1,4 Promille hat ein Alkoholtest bei einer 34-Jährigen ergeben, die am späten Samstagabend mit ihrem Pkw im Bereich der Schillerstraße unterwegs war. Eine Streife kontrollierte die Ford-Fahrerin, da ein Scheinwerfer an ihrem Wagen defekt war. Wegen ihres deutlichen Alkoholgeruchs führten die Beamten einen Vortest bei der 34-Jährigen durch, der deutlich ausfiel. Sie musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt, auf die 34-Jährige kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

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