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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 72-jähriger Vermisster tot aufgefunden

Bad Waldsee/Landkreis Ravensburg (ots)

Der seit dem 29. Mai vermisste 72-Jährige aus Bad Waldsee (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6285269) wurde am Sonntagmorgen im Bereich Wasserstall / Hopfenweiler tot aufgefunden. Ein Landwirt hatte den Leichnam in hohem Gras entdeckt und die Polizei verständigt, die den Vermissten im Anschluss eindeutig identifizierte. Es bestehen im Zusammenhang mit dem Tod des 72-Jährigen keine Hinweise auf eine Straftat.

Der Link zur Vermisstenfahndung ist dementsprechend nicht mehr abrufbar, die im Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlichten Fotos dürfen nicht mehr weiterverbreitet werden und sind zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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