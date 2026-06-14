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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Hausen im Tal / Beuron

Rettungseinsatz am Stuhlfels

Am Samstagnachmittag, um 17:20 Uhr rückten Rettungskräfte der Bergwacht, ein Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und die Freiwillige Feuerwehr zu einem Rettungseinsatz am Stuhlfels aus. Bei der Rettungsleitstelle war eine verletzte Kletterin gemeldet worden, die im Felsen festsitze und aufgrund einer Fußverletzung ohne fremde Hilfe nicht vom Felsen herunterkomme. Vor Ort bestätigte sich, dass die 55-jährige Frau sich beim Klettern eine Fußverletzung zugezogen hatte. Der Rettungshubschrauber barg sie direkt aus dem Felsen, zog sie nach oben zum Hubschrauber und übergab sie am Boden der Besatzung des bereitstehenden Rettungswagens. Zur weiteren Versorgung der Fußverletzung brachte sie der Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die schwere der Fußverletzung ist der Polizei bislang unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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