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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bodnegg

Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr - Zeugensuche

Am Samstagvormittag, gegen 10:40 Uhr kam es auf er B32 zwischen Rotheidlen und Amtzell zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der 30-jährige Fahrer eines VW Transporters war Richtung Rotheidlen unterwegs. Mit einem entgegenkommenden weißen bzw. grauweißen älteren Wohnmobil kam es zu einem Streifvorgang zwischen den beiden linken Außenspiegeln der Fahrzeuge. Der Fahrer des VW hielt im Anschluss an, das Wohnmobil setzte seine Fahrt in Richtung Amtzell unbeirrt fort und kehrte auch in der Folge nicht zur Unfallstelle zurück oder meldete sich bei der Polizei. Der Fahrer muss sich für dieses Verhalten wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten. Der VW Fahrer verständigte die Polizei zur Unfallaufnahme und Fahndung nach dem Flüchtigen, der aber auch im Zuge der Fahndung nicht mehr festgestellt werden konnte. An seinem Fahrzeug entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von geschätzten 800 Euro. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 erbittet Hinweise zum unfallbeteiligten Wohnmobil und dessen Fahrer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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