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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Salem

Alarmanlage bei Einbruchsversuch ausgelöst - Zeugensuche

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:30 Uhr löste die Alarmanlage in einem Genossenschaftsbetrieb in der Bahnhofstraße am Kreisverkehr zwischen Mimmenhausen und Neufrach aus. Bei der Inaugenscheinnahme des Gebäudes konnten Einbruchsspuren, sowie mutmaßlich liegengelassenes Einbruchswerkzeug festgesellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte die bislang unbekannte Täterschaft kein Diebesgut, sondern gingen unverrichteter Dinge flüchtig. Sie hatten sich von den Bahngleisen aus der Gebäuderückseite genähert. Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 erbittet Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Überlingen

Zeugensuche nach Flächenbrand - möglicherweise durch Einweggrill ausgelöst

Am Samstagabend, gegen 20:40 Uhr rückte die alarmierte Feuerwehr zu einem gemeldeten Flächenbrand im Freizeitgelände Gletschermühle zwischen Goldbach und Hödingen, unterhalb von Spetzgart aus. Die folgenden Löscharbeiten der Feuerwehr wurden durch die steile Hanglage erheblich erschwert. Letztlich gelang es den Brand des Wiesengeländes mit Sträuchern und Hecken binnen einer Stunde abzulöschen. Bei der Begutachtung stellte die Polizei einen gebrauchten Einweggrill in einem Gebüsch fest. Dieser könnte brandauslösend gewesen sein. Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 sucht Zeugen, die am Samstagabend im besagten Bereich verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben.

Frickingen

Einbruch in Werkstatt

Bislang unbekannte Täterschaft brach in der Zeit von Donnerstag bis Samstagmittag in eine Werkstatt im Industriegebiet Frickingen, Auacker ein. Die Täterschaft gelangte nach bisherigen Erkenntnissen über eine aufgebrochene Terrassentür in die Werkstatt der Camphill Schulgemeinschaft. In den Räumlichkeiten brachen die Täter Behältnisse auf und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Auch ein kleiner Tresor war ein Zielobjekt, den sie im Ganzen mitnahmen. Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 erbittet Zeugenhinweise zu den Tätern und zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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